插女友喉嚨害昏厥 國訓直排輪教練想交保助學員比賽…高院不准

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」，劉女想跳車，黃用手指插她喉嚨害她昏厥。檢方依殺人未遂、妨害自由罪起訴，一審依傷害罪判黃4月得易科罰金之刑，台灣高等法院改處1年6月刑。黃以父親罹重病，且直排輪選手10月間有世界比賽卻無人指導，聲請停止羈押，高院駁回。

黃明嵩（39歲）曾結婚又離婚，他聲稱「想念前妻」而違反保護令規定靠近前妻，還有數件家暴、跟蹤騷擾防制法、過失傷害、妨害自由前科。高院8月7日首度開庭時，法官認為黃曾遭多位女子聲請保護令，本案發生後又有其他人聲請保護令，以「有事實足認有反覆實行傷害、強制、恐嚇之虞」，具家庭暴力防制法、刑事訴訟法羈押事由，依「預防性羈押」規定，當庭裁定羈押。

黃與劉姓女子交往並同居，他2022年6月23日下午準備載劉女去新北市林口區上班，途中兩人因黃「腳踏兩條船」而爭吵，黃恫嚇「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花（另一名對象）殺掉，再自殺」。

劉女被迫留在車內，只好偷偷錄音，因黃要求查看手機，劉女嚇得把手機丟出車外、試圖開車門逃離，但因車門上鎖，她把腳伸出車外準備跳車。黃將劉女拉回，並用手指插入她喉嚨，劉女因軟顎、懸雍垂挫瘀傷，一度昏厥。同日晚間10點多，黃接到警察通知稱有人報案「劉女失蹤」，黃才讓她離開租屋處。

新北地院認為黃明嵩犯的傷害罪，判他4月徒刑，得易科罰金；檢察官認為黃是殺人未遂且量刑過輕，提上訴。高院審理時，劉女指黃過去未被嚴格制裁，手法才會越來越殘暴，請求重判。

黃明嵩僅承認犯傷害和恐嚇罪，稱無殺人意圖。高院認為黃明嵩惡性重大、行為凶殘，又有多次對女性不法侵害而遭法院核發保護令、判刑的紀錄，可見他控制慾強、情緒極端，有犯特殊類型犯罪的慣行，改判1年6月徒刑。

黃聲請停止羈押，律師主張黃並非犯最輕本刑5年以上的重罪，也沒有逃亡、或滅、串證之虞，黃曾自掏腰包支持家境困難的學生從事訓練，可以具保、限制住居或電子監控來替代羈押。

高院表示，預防性羈押是一種保安羈押，是為保護公眾免於受到反覆性犯罪行為人的犯行的侵害，特別規定的羈押類型；黃曾侵害其他女友、前妻，士林地院、台北地院、高雄少家法院都發過保護令或判刑，可見他缺乏同理心，而且有暴力傾向，接受認知輔導教育沒有用，且難以控制情緒而隨時可能對家庭成員犯罪，駁回聲請。