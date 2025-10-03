快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

聽新聞
0:00 / 0:00

插女友喉嚨害昏厥 國訓直排輪教練想交保助學員比賽…高院不准

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」，劉女想跳車，黃用手指插她喉嚨害她昏厥。檢方依殺人未遂、妨害自由罪起訴，一審依傷害罪判黃4月得易科罰金之刑，台灣高等法院改處1年6月刑。黃以父親罹重病，且直排輪選手10月間有世界比賽卻無人指導，聲請停止羈押，高院駁回。

黃明嵩（39歲）曾結婚又離婚，他聲稱「想念前妻」而違反保護令規定靠近前妻，還有數件家暴、跟蹤騷擾防制法、過失傷害、妨害自由前科。高院8月7日首度開庭時，法官認為黃曾遭多位女子聲請保護令，本案發生後又有其他人聲請保護令，以「有事實足認有反覆實行傷害、強制、恐嚇之虞」，具家庭暴力防制法、刑事訴訟法羈押事由，依「預防性羈押」規定，當庭裁定羈押。

黃與劉姓女子交往並同居，他2022年6月23日下午準備載劉女去新北市林口區上班，途中兩人因黃「腳踏兩條船」而爭吵，黃恫嚇「我就想再撞車給妳看，最好一起死」、「還是妳要我把妳掐死、掐死、我把妳掐死，再去把小花（另一名對象）殺掉，再自殺」。

劉女被迫留在車內，只好偷偷錄音，因黃要求查看手機，劉女嚇得把手機丟出車外、試圖開車門逃離，但因車門上鎖，她把腳伸出車外準備跳車。黃將劉女拉回，並用手指插入她喉嚨，劉女因軟顎、懸雍垂挫瘀傷，一度昏厥。同日晚間10點多，黃接到警察通知稱有人報案「劉女失蹤」，黃才讓她離開租屋處。

新北地院認為黃明嵩犯的傷害罪，判他4月徒刑，得易科罰金；檢察官認為黃是殺人未遂且量刑過輕，提上訴。高院審理時，劉女指黃過去未被嚴格制裁，手法才會越來越殘暴，請求重判。

黃明嵩僅承認犯傷害和恐嚇罪，稱無殺人意圖。高院認為黃明嵩惡性重大、行為凶殘，又有多次對女性不法侵害而遭法院核發保護令、判刑的紀錄，可見他控制慾強、情緒極端，有犯特殊類型犯罪的慣行，改判1年6月徒刑。

黃聲請停止羈押，律師主張黃並非犯最輕本刑5年以上的重罪，也沒有逃亡、或滅、串證之虞，黃曾自掏腰包支持家境困難的學生從事訓練，可以具保、限制住居或電子監控來替代羈押。

高院表示，預防性羈押是一種保安羈押，是為保護公眾免於受到反覆性犯罪行為人的犯行的侵害，特別規定的羈押類型；黃曾侵害其他女友、前妻，士林地院、台北地院、高雄少家法院都發過保護令或判刑，可見他缺乏同理心，而且有暴力傾向，接受認知輔導教育沒有用，且難以控制情緒而隨時可能對家庭成員犯罪，駁回聲請。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃用手指插她喉嚨，她一度昏厥。檢方依殺人未遂、妨害自由罪起訴，一審依傷害罪判黃4月得易科罰金之刑，台灣高等法院改處1年6月徒刑。黃聲請停止羈押，但高院認為他隨時可能對家庭成員犯罪，不同意交保。資料照片。記者王宏舜／攝影
國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃用手指插她喉嚨，她一度昏厥。檢方依殺人未遂、妨害自由罪起訴，一審依傷害罪判黃4月得易科罰金之刑，台灣高等法院改處1年6月徒刑。黃聲請停止羈押，但高院認為他隨時可能對家庭成員犯罪，不同意交保。資料照片。記者王宏舜／攝影

保護令 殺人未遂

延伸閱讀

最高院擴大總統權力 川普上任來23次緊急上訴支持21次

女友網購查5年開房紀錄 男批隱私外洩：實在是細思極恐

國訓直排輪教練黃明嵩險掐死女友 「控制慾強」高院判1年6月

出事了！喉嚨沒聲＋鋼琴當機 周興哲小巨蛋開唱第一天緊急喊卡

相關新聞

插女友喉嚨害昏厥 國訓直排輪教練想交保助學員比賽…高院不准

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」，劉女想跳車，黃用手指插她喉嚨害她昏厥。檢...

他酒測超標辯喝四神湯挨罰還連累車主 法官撤車主吊牌處分

劉姓男子去年8月4日駕駛陳姓女子名下的轎車停在台2己線北向1.2公里避車彎處時，為警攔查，經酒測超標，被罰3萬元且吊扣駕...

頂台大法律財法組第一志願光環…曾言想保護弱勢 卻沈淪偷拍遭收押

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友在網路上專挑肌肉猛男下手，騙裸聊再側錄其自慰等性影像並販賣、重製獲利，釀全台321名成年、...

鍾沛君告助理背信冒名接陳情 北檢不起訴：難認逾越授權範圍

國民黨台北市議員鍾沛君今年4月間認為辦公室前助理李姓男子去年8月涉假借名義對外接陳情，辦理協調會等，將其解職並提告背信罪...

台大法律男扮女配變聲器…專挑肌肉猛男裸聊偷拍自慰 321人中有未成年

台大法律系洪姓男子在學期間長期偽裝成女網友，透過網路專挑肌肉猛男、帥氣男子下手，以騙取裸聊再側錄其自慰等性影像，還會販賣...

台鐵區間車驚見醉漢喧鬧 嗆列車長反遭「解除運送契約」

有網友今天在社群threads發文指出，台鐵2153次區間車上驚見一名男子疑似酒醉，全身泛紅、言語激動，不僅在車廂內大聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。