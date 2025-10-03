他酒測超標辯喝四神湯挨罰還連累車主 法官撤車主吊牌處分

劉姓男子去年8月4日駕駛陳姓女子名下的轎車停在台2己線北向1.2公里避車彎處時，為警攔查，經酒測超標，被罰3萬元且吊扣駕照24個月，陳女汽車牌照也被吊扣24個月，他不服提行政訴訟，辯車輛靜止休息時食用含酒精四神湯，不為法官所接受，但陳女非酒駕者，法官撤銷吊牌處分。

劉表示，被警察盤查要求下車酒測當時，早已將車輛引擎關閉並熄火，靜止停在避車彎臨停區內超過40分鐘。他說，因車內發霉，身體有霉菌感染，酒測前曾朝身體及臉部噴酒精，口罩、超長鬍子與嘴唇全部都被酒精沾濕未乾，影響酒測值。同時，他在車輛靜止休息期間，食用含酒精四神湯，導致酒測值輕微超標反應。

台北市區監理所說，經檢視採證影像，劉坐在駕駛座上，員警盤查過程詢問他飲酒時間並給予瓶裝水漱口後，檢測酒精呼氣值為每公升0.18毫克，依法舉發並無違誤。

監理所表示，該車雖處於熄火狀態，但該地點為封閉道路，且車內劉1人坐在駕駛座上，無其他人且必須有駕駛行為才能到達該處，因而研判劉有駕駛車輛行為。至於酒測器是檢測口腔內酒精數值，劉縱有使用酒精消毒是影響外部環境，兩者並無關聯。

台南市交通局指出，因汽車所有人善盡管理人責任義務，倘陳女將車輛任意交由劉使用，而未能確實擔保、督促汽車使用者具備法定駕駛資格、駕駛行為合於交通管理規範時，自得依相關規定處罰。

高雄高等行政法院地方庭指出，當庭勘驗採證影像，劉對員警盤查過程，一再爭執有用酒精噴灑車內、身體、臉部，口罩、嘴唇均濕透外，並未提出他是在熄火後才飲酒或食用含酒精性食物相關證據，且當庭陳稱：吃四神湯時沒有感覺酒味。縱有他所述食用四神湯，也難認會因此檢測出超標酒精濃度數值，且在車內也未發現有四神湯碗筷、塑膠袋。

此外，縱使劉曾使用酒精噴灑車內或身體、臉部，但酒精為揮發性液體，短時間即可揮發，且他自陳：沒有打開嘴巴往口腔內部噴酒精，則經用水漱口後，應已無影響吐氣所含酒精濃度數值之虞。

法官認為，劉為領有合格駕駛執照駕駛人，理應知悉酒後不得駕車上路交通法規，卻於酒精濃度超過規定標準情形下仍駕車上路，主觀上自具有可非難性及可歸責性，應予裁罰。

另陳女為車輛所有人，並非酒駕行為人，依最高行法院判決統一法律見解，陳女既未酒駕，即非道交條例中所處罰對象。陳女請求撤銷原處分，為有理由。

