快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

他酒測超標辯喝四神湯挨罰還連累車主 法官撤車主吊牌處分

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

劉姓男子去年8月4日駕駛陳姓女子名下的轎車停在台2己線北向1.2公里避車彎處時，為警攔查，經酒測超標，被罰3萬元且吊扣駕照24個月，陳女汽車牌照也被吊扣24個月，他不服提行政訴訟，辯車輛靜止休息時食用含酒精四神湯，不為法官所接受，但陳女非酒駕者，法官撤銷吊牌處分。

劉表示，被警察盤查要求下車酒測當時，早已將車輛引擎關閉並熄火，靜止停在避車彎臨停區內超過40分鐘。他說，因車內發霉，身體有霉菌感染，酒測前曾朝身體及臉部噴酒精，口罩、超長鬍子與嘴唇全部都被酒精沾濕未乾，影響酒測值。同時，他在車輛靜止休息期間，食用含酒精四神湯，導致酒測值輕微超標反應。

台北市區監理所說，經檢視採證影像，劉坐在駕駛座上，員警盤查過程詢問他飲酒時間並給予瓶裝水漱口後，檢測酒精呼氣值為每公升0.18毫克，依法舉發並無違誤。

監理所表示，該車雖處於熄火狀態，但該地點為封閉道路，且車內劉1人坐在駕駛座上，無其他人且必須有駕駛行為才能到達該處，因而研判劉有駕駛車輛行為。至於酒測器是檢測口腔內酒精數值，劉縱有使用酒精消毒是影響外部環境，兩者並無關聯。

台南市交通局指出，因汽車所有人善盡管理人責任義務，倘陳女將車輛任意交由劉使用，而未能確實擔保、督促汽車使用者具備法定駕駛資格、駕駛行為合於交通管理規範時，自得依相關規定處罰。　　

高雄高等行政法院地方庭指出，當庭勘驗採證影像，劉對員警盤查過程，一再爭執有用酒精噴灑車內、身體、臉部，口罩、嘴唇均濕透外，並未提出他是在熄火後才飲酒或食用含酒精性食物相關證據，且當庭陳稱：吃四神湯時沒有感覺酒味。縱有他所述食用四神湯，也難認會因此檢測出超標酒精濃度數值，且在車內也未發現有四神湯碗筷、塑膠袋。

此外，縱使劉曾使用酒精噴灑車內或身體、臉部，但酒精為揮發性液體，短時間即可揮發，且他自陳：沒有打開嘴巴往口腔內部噴酒精，則經用水漱口後，應已無影響吐氣所含酒精濃度數值之虞。

法官認為，劉為領有合格駕駛執照駕駛人，理應知悉酒後不得駕車上路交通法規，卻於酒精濃度超過規定標準情形下仍駕車上路，主觀上自具有可非難性及可歸責性，應予裁罰。

另陳女為車輛所有人，並非酒駕行為人，依最高行法院判決統一法律見解，陳女既未酒駕，即非道交條例中所處罰對象。陳女請求撤銷原處分，為有理由。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測器。圖／本報資料照
酒測器。圖／本報資料照

酒測 酒駕

延伸閱讀

影／北市女酒駕喝茫拿信用卡當身分證 嗆聲警察：垃圾公務員

中秋烤肉配酒暗藏「3大陷阱」 醫師警告恐成胰臟殺手

影／失聯移工還敢酒駕 遇桃警盤查跳車狂奔

台中警1週查獲2起自行車酒駕 拒測罰4800元

相關新聞

全台逾300男受害！台大法律系學生偽裝裸聊偷拍…一畢業就被收押

台大法律系洪姓男學生在學期間，長期上網向男網友、少年攀談，還以變聲器、虛擬影像誘使對方裸聊再側錄還變賣，造成全台300多...

鍾沛君告助理背信冒名接陳情 北檢不起訴：難認逾越授權範圍

國民黨台北市議員鍾沛君今年4月間認為辦公室前助理李姓男子去年8月涉假借名義對外接陳情，辦理協調會等，將其解職並提告背信罪...

他酒測超標辯喝四神湯挨罰還連累車主 法官撤車主吊牌處分

劉姓男子去年8月4日駕駛陳姓女子名下的轎車停在台2己線北向1.2公里避車彎處時，為警攔查，經酒測超標，被罰3萬元且吊扣駕...

頂台大法律財法組第一志願光環…曾言想保護弱勢 卻沈淪偷拍遭收押

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友在網路上專挑肌肉猛男下手，騙裸聊再側錄其自慰等性影像並販賣、重製獲利，釀全台321名成年、...

台大法律男扮女配變聲器…專挑肌肉猛男裸聊偷拍自慰 321人中有未成年

台大法律系洪姓男子在學期間長期偽裝成女網友，透過網路專挑肌肉猛男、帥氣男子下手，以騙取裸聊再側錄其自慰等性影像，還會販賣...

台鐵區間車驚見醉漢喧鬧 嗆列車長反遭「解除運送契約」

有網友今天在社群threads發文指出，台鐵2153次區間車上驚見一名男子疑似酒醉，全身泛紅、言語激動，不僅在車廂內大聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。