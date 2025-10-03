頂台大法律財法組第一志願光環…曾言想保護弱勢 卻沈淪偷拍遭收押

台大法律系洪姓男子偽裝成女網友在網路上專挑肌肉猛男下手，騙裸聊再側錄其自慰等性影像並販賣、重製獲利，釀全台321名成年、未成年男子受害；洪當年考上台大法律第一志願財法組時，曾稱想透過法律保護弱勢，現卻淪偷兒少犯，檢方斥他知法犯法起訴求重刑。

經查，洪男就讀東部某高中，當年考上台大法律時還是創校第一人，校方當時稱他溫和、沈穩，其受家庭影響從小就想讀法律相關科系，想透過法律保障弱勢。

檢警發現，洪男具有台大法律系高學歷背景，更是在法律系中財法、司法及法學組中，考上分數最高的第一志願財法組，加上台大校園內競爭激烈，洪平時成績也不差，更透露未來想當律師執業。

檢警更查出，洪男長期上網誘騙男子偷拍性影像，其在法律專業學識下，就連將非法偷拍的影片檔，用被害人學校、職業及姓名等，有系統性一一分門別類保存在不同的資料夾內，宛如當作商品收藏。

台中地檢署今年5月14日發動搜索，洪男落網自白坦承，檢察官以他偷拍、販賣及重置性影像數量龐大、被害人眾多，將其聲請羈押，未料台中地院第一時間予以交保，洪重返校園後順利自台大畢業，但檢方隨即抗告成功，中院被發回重裁就將洪收押至今。

台中地檢指出，2024年12月起陸續獲報有7名被害人受騙遭側錄及散布性影像並提告，全案由檢察官郭逵指揮刑事局等單位偵辦，調閱洪男的金融帳戶、社群網站X帳號IP位址，今年5月14日赴洪再台北信義區住處搜索，查扣隨身碟內、硬碟內及雲端內共6918部性影像。

檢警調查，洪男偽裝成女網友在社群上尋找身材健壯、長相帥氣的男網友，先是攀談後再要求開視訊相互自慰，但洪會事先拿網路上抓來女子裸露、自慰影片上傳，再以預先擬好的影片腳片、配合變聲器同步說話，誘騙男網友自慰並側錄。