鍾沛君告助理背信冒名接陳情 北檢不起訴：難認逾越授權範圍

國民黨台北市議員鍾沛君今年4月間認為辦公室前助理李姓男子去年8月涉假借名義對外接陳情，辦理協調會等，將其解職並提告背信罪。台北地檢署今偵結給予不起訴處分。

鍾沛君日前表示，李姓助理去年8月起擔任辦公室助理，直至今年4月間從民眾致電詢問有無開協調會或辦理會勘等，經查證後發現李姓助理疑未經同意、授權，以鍾沛君名義對外接陳情，前往民眾任職的公司、住處會勘、稽查、辦理協調會；4月間報案提告背信罪，並解職李姓助理，全案於4月底警方通知李姓助理到案說明，並依背信罪嫌移送北檢偵辦。

鍾沛君稱，李姓助理業務職掌工作內容係選民服務、民眾陳情、辦理活動等，性質上就是選區助理，選民服務案件數龐大不會每一件都經過她，通常是助理第一階段沒辦法處理才讓她知悉；助理認為有必要的活動、會勘及協調會等行程，可直接辦理並辦理相關文件的發文，不需要經她同意。