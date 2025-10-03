台大法律男扮女配變聲器…專挑肌肉猛男裸聊偷拍自慰 321人中有未成年

台大法律系洪姓男子在學期間長期偽裝成女網友，透過網路專挑肌肉猛男、帥氣男子下手，以騙取裸聊再側錄其自慰等性影像，還會販賣、重製獲利，檢警查扣高達6918部性影像，統計全台至少321名成年、未成年男子受害，檢方斥他知法犯法，起訴求重刑。

據了解，檢警早在洪男就學期間就陸續接獲被害人報案，今年5月14日對洪男搜索、聲押，但一度經台中地院交保，在中檢抗告期間，洪順利自台大法律系畢業，未料他剛畢業沒幾天，台中高分院即撤銷發回，台中地院重裁後將他收押。

台中地檢指出，2024年12月起陸續獲報有7名被害人受騙遭側錄及散布性影像並提告，全案由檢察官郭逵指揮刑事局等單位偵辦，調閱洪男的金融帳戶、社群網站X帳號IP位址，今年5月14日赴洪再台北信義區住處搜索，查扣隨身碟內、硬碟內及雲端內共6918部性影像。

檢警調查，洪男偽裝成女網友在社群上尋找身材健壯、長相帥氣的男網友，先是攀談後再要求開視訊相互自慰，但洪會事先拿網路上抓來女子裸露、自慰影片上傳，再以預先擬好的影片腳片、配合變聲器同步說話，誘騙男網友自慰並側錄。

檢察官也說，洪男側錄289位成年男子、32位少年的性影像，散布並販賣203部成年、少年性影像，且洪當時為法律系學生，仍犯下兒童及少年性剝削防制條例等重罪，期對法律理解、認知高於一般民眾，可非難性更高。

檢方偵結依意圖營利而散布、公然陳列、販賣、無故重製違反他人意願攝錄之性影像、個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例重製及以詐術製造少年性影像，及意圖營利散布、公然陳列、販賣少年性影像等罪嫌起訴洪。