台鐵區間車驚見醉漢喧鬧 嗆列車長反遭「解除運送契約」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有網友今天在社群threads發文指出，台鐵2153次區間車上驚見一名男子疑似酒醉，全身泛紅、言語激動，不僅在車廂內大聲喧嘩，影響其他乘客，列車長上前勸導時，男子卻態度強硬反嗆，最終警察到場介入，男子才終於下車。

鐵路警察局表示，台北分局南港派出所今早7時31分接獲通報，指稱南下2153次區間車（汐科開往南港）車上有旅客情緒失控謾罵，員警到場詢問，列車長表示，該名李姓旅客疑似酒後失態，不斷喃喃自語、喧鬧干擾，擔心影響其他乘客乘車秩序，因此依規定對其「解除運送契約」。

鐵警指出，李男並未涉及其他違法或違序行為，經員警到場勸導，李男態度轉趨配合，主動下車離開，隨後改搭其他交通工具返家，整起事件未釀進一步衝突。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有網友在Threads發文指出，台鐵2153次區間車上一名男子疑似酒醉，最終被警方請下車。圖／擷取自Threads
有網友在Threads發文指出，台鐵2153次區間車上一名男子疑似酒醉，最終被警方請下車。圖／擷取自Threads

