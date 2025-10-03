台鐵區間車驚見醉漢喧鬧 嗆列車長反遭「解除運送契約」
有網友今天在社群threads發文指出，台鐵2153次區間車上驚見一名男子疑似酒醉，全身泛紅、言語激動，不僅在車廂內大聲喧嘩，影響其他乘客，列車長上前勸導時，男子卻態度強硬反嗆，最終警察到場介入，男子才終於下車。
鐵路警察局表示，台北分局南港派出所今早7時31分接獲通報，指稱南下2153次區間車（汐科開往南港）車上有旅客情緒失控謾罵，員警到場詢問，列車長表示，該名李姓旅客疑似酒後失態，不斷喃喃自語、喧鬧干擾，擔心影響其他乘客乘車秩序，因此依規定對其「解除運送契約」。
鐵警指出，李男並未涉及其他違法或違序行為，經員警到場勸導，李男態度轉趨配合，主動下車離開，隨後改搭其他交通工具返家，整起事件未釀進一步衝突。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言