為什麼早上起床後容易跑廁所？專家曝5個維持腸道健康的關鍵

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

影／告發黃國昌妨礙秘密跟拍 王義川：事後想蠻恐怖

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
立法委員王義川（左）上午針對跟拍事件對立法委員黃國昌等7人提出刑事告訴，他表示被跟拍事後想起來蠻恐怖的，被跟拍了9天他完全不知情。記者葉信菉／攝影
立法委員王義川（左）上午針對跟拍事件對立法委員黃國昌等7人提出刑事告訴，他表示被跟拍事後想起來蠻恐怖的，被跟拍了9天他完全不知情。記者葉信菉／攝影

立法委員王義川上午針對跟拍事件對立法委員黃國昌等7人提出刑事告訴，他表示被跟拍事後想起來蠻恐怖的，被跟拍了9天他完全不知情，到底台灣有多少政治人物或一般民眾被這樣跟拍都不知情，這些內容跟狗仔到底什麼關係，進一步需要釐清。

王義川表示，這次告發的對象包括凱思國際負責人李麗娟、立法委員黃國昌、組織狗仔的謝幸恩、以及4位狗仔，總共7位，告發的內容有個資法、妨礙秘密、社維法、國安法

