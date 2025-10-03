快訊

投資綠能出事！三地董座鍾嘉村、開陽能源董座蔡宗融被聲押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台南市議會前議長郭信良涉嫌向三地集團董事長鍾嘉村收賄900萬元，郭、鍾兩人9月30日被橋頭地檢署依貪汙治罪條例罪嫌起訴。昨天雄檢再發動搜索，針對三地集團涉嫌違反證交法案展開調查，約談鍾嘉村及公司多名董事到案，漏夜複訊後。昨天今凌晨依違反證交法罪嫌涉案重大並有勾串之虞，聲押鍾嘉村及開陽能源董座蔡宗融。

據瞭解，鍾嘉村最初投入土地重劃、都市更新等不動產開發案起家，近年事業版圖透過吧併購、借殼、策略投資等方式擴張，包括「乖乖」、「南仁湖」等台灣知名品牌，還積極布局綠能、交通、觀光等領域，投資標的橫跨南部縣市。

開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，總開發面積達130公頃，鍾嘉村旗下的上市公司「北基」子公司合豐能源與開陽能源共同開發。

檢調查出，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，昨天見時機成熟，由雄檢指揮台南市調查處發動搜索，約談鍾嘉村、蔡宗融到案，複訊兩人後依違反證交法、特別背信等罪嫌聲押，開陽能源林姓董事、詹姓財務長則獲交保。

三地集團創辦人鍾嘉村。本報資料照片
綠能 都市更新

外籍人流管理新制今上路 內政部：逾期居留自行到案減半罰鍰

