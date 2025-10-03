台南光電案 檢控郭信良收賄求重刑

台南市議會前議長郭信良涉嫌向三地集團創辦人鍾嘉村收賄900萬元，關說施壓台南市府加速審查，讓光電業者迅速通過工程，橋頭地檢署偵結，將郭信良、鍾嘉村等人依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。檢方認為郭矢口否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

郭信良先前涉台南安南區佃西重劃案索賄案，一審判13年，上訴台南高分院審理中。昨天得知檢方以他涉犯公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌起訴，他說感到驚訝，覺得「莫名其妙，無言以對」；鍾嘉村剛遭起訴，昨因涉嫌違反證交法等罪嫌，被高雄地檢署搜索約談。

橋頭檢方調查，郭信良於2021年到2022年間得知鍾嘉村要在台南將軍區山子腳設室內養殖場兼光電場，毛遂自薦希望合作，由他協助光電場籌設許可申請，鍾考量郭是市議員又曾任議長，對市府有相當影響力，認為可加速審查，因此合作。

檢方指出，郭信良欠營造業者朱更楠債務，為還債便引薦朱承作光電場土木及機電工程，用獲利抵債，獲鍾嘉村同意，但去年2月市府審查光電場卡關，郭因有急迫資金周轉需求，去年2、3月間直接向鍾索賄，鍾以工程款名義墊付1500萬元，其中600萬元給朱更楠使用，900萬元是給郭的賄款。

檢方調查，郭信良去年3月收到賄款，即指示服務處李姓主任向台南市府關切、催辦，還將市府承辦人員叫到服務處「親自催辦」，讓光電場審查不到1個月便順利通過。朱更楠為壓縮成本、提高利潤，竟與環保公司負責人李彥鋒勾結，將光電場的魚塭回填營建廢棄物。

檢方認為，郭信良涉犯公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌，鍾嘉村及朱更楠涉犯對公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌，朱更楠與李彥鋒另涉犯廢棄物清理法，將郭信良等人起訴，並沒收郭的犯罪所得，檢方以郭矢口否認犯行，此案發生在佃西案起訴至一審判決間，足認郭歷經前案後並無悔意，建請法院從重量刑。