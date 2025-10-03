京華城案作證 黃景茂：沒講過奉交下、違法

台北地方法院審理京華城案，昨傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證。記者黃義書／攝影

台北地方法院審理京華城案，昨傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，民眾黨前主席柯文哲辯護人認黃偵查時自稱「我知道違法」記載不實，黃證稱沒講過「奉交下」，沒講過違法，簽筆錄未仔細檢查。

柯辯護人鄭深元想以黃景茂偵查筆錄逐字稿詰問，稱前天已向法院遞狀，檢察官認為卷證昨天才收到，不能突襲詰問，鄭要求加開一庭期勘驗黃筆錄，審判裁示可再具狀聲請。

黃證稱，二○二○年二月十八日台北市議員應曉薇拜會前副市長彭振聲時他在場，市府立場是訴訟中案子不能和解，他雖簽陳情案送都委會研議，但「研議」與「審議」不同，研議是聽意見，審議才有法定效力。

黃景茂說，檢察官查扣他的手機內有關二○二○年二月廿一日與柯文哲「京華城專案」不公開晨會行程，是秘書製作，同年三月十日「便當會」他有參加，沒有人指示他案子送研議一定要過，彭振聲、前副市長林欽榮、前都發局長林洲民都簽過研議案。

鄭深元提示一份偵查筆錄顯示黃景茂稱「我知道違法」但「奉交下」送研議，黃強調沒講過奉交下、沒講過違法，但承認確實沒仔細看筆錄就簽字。

黃景茂說，土地權利關係人可依都市計畫法自擬申請案，京華城公司二○二○年八月十九日送細部計畫案時，都市規畫科建議如果想申請容獎，應由申請人自行向都委會說明，都發局態度是「嚴也不行，鬆也不行」，不能太干涉。

黃證稱，案子送公展是讓團體表示意見「怎麼會圖利？」、「不知為何起訴我」。

鄭深元還想問「是否有人要你咬柯文哲？」此時檢察官異議成立，黃無機會作答。

應曉薇說，民代沒有很大權力，檢察官「欲加之罪何患無辭？」；她和黃景茂是最佳男配角、女配角「如果我們不入罪，要怎麼把柯文哲一槍畢命？」

公訴檢察官表示，市府刪除十二萬○二八四平方公尺樓地板面積，是二○一八年都委會審議結論，不存在容積率爭議，京華城公司還打行政訴訟，都發局依柯文哲指示辦事，開啟京華城案「起死回生」程序；京華城案是文字遊戲，偷換兩個字就讓財團獲一二一億元利益。