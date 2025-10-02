快訊

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理京華城案今傳喚台北市前都發局長黃景茂作證，並傳喚台北市議員應曉薇的辯護人詰問黃。應曉薇說「我和黃景茂是本案的最佳男配角、女配角，如果我們不入罪，檢察官要怎麼把柯文哲一槍畢命？」

應曉薇表示，民代並沒有很大權力，檢察官為了入他於罪，把某段媒體社論寫的貪汙的文章抄進起訴書裡「欲加之罪何患無辭？」，她心痛到極點；應表示，她和黃景茂都是最佳男配角、女配角「如果我們不入罪，要怎麼把柯文哲一槍畢命？」

應曉薇表示，感謝檢察官今天對黃景茂的提問證明了她的清白，黃景茂的證詞，可以證明她沒有對公務員施壓，之前有公務員也作證說她沒有施壓「在我的眼中，黃景茂如此專業、誠實和老實，她只有尊敬2個字」。

應曉薇說，黃景茂證稱他手機行事曆是行程秘書在處理，上面記載2020年4月9日下午2點至2點半她和黃景茂在市議會見面，不過，檢察官提出黃景茂同日簽核的「京華城陳情案轉研議」簽呈，用印時間在同一天下午2時45分。

她說，檢察官因此質疑她和黃景茂見面與批核簽呈有關係，黃已證稱兩者沒關係「難道黃景茂在議會和我見面後，就跑步衝回市政府批公文嗎？」

應曉薇說，她辦公室發出有關都發局的協調會通知，都列進局長的名字，但局長未必會親自到場，說著說著，她轉頭望向黃景茂「你知道我辦公室沙發是什麼顏色嗎？是大紅色，而且一進來就有一尊大大的關聖帝君，你知道嗎？」

台北地方院上午開度開庭審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北巿議員應曉薇等人出庭。中午休下午繼續開庭。下午應曉薇回法院出庭，向支持者揮手致意。記者黃義書／攝影
台北地方院上午開度開庭審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北巿議員應曉薇等人出庭。中午休下午繼續開庭。下午應曉薇回法院出庭，向支持者揮手致意。記者黃義書／攝影
台北地方院上午開度開庭審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京沈慶京、台北巿議員應曉薇，並傳證人北市府前都發局長黃景茂（見圖）出庭作證。記者黃義書／攝影
台北地方院上午開度開庭審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京沈慶京、台北巿議員應曉薇，並傳證人北市府前都發局長黃景茂（見圖）出庭作證。記者黃義書／攝影

