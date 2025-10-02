快訊

陸軍下士被控闖女副連長寢室偷內衣 法官這原因認他侵入住宅判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陸軍八軍團張姓下士被控去年2月28日上午趁中尉李姓女副連長休假期間，闖入其新化知義營區內住宅兼辦公室內涉偷走內衣褲，但當下未查獲內衣褲，副連長對其顏色說詞不一，調閱監視器發現張口袋外觀稍微鼓起，他辯稱口袋放香煙和皮包，法官僅認定他犯侵入住宅罪處拘役20日。

檢憲調查，張前為陸軍第八軍團五四工兵群工兵支援營裝備連下士，今年9月1日退伍。他於去年2月28日10時1分許，在營區內趁副連長休假期間，無故進入其住宅、辦公合一辦公室內。當晚副連長返營後，協同輔導長向連長調閱監視器畫面後，發現他無故進入其辦公室，且辦公室及寢室兩室相通。

他坦承有進入副連長辦公室，但堅詞否認有何竊盗犯行。他辯稱，當天褲子口袋有放香煙及皮包，而且褲子口袋也很難放進一套女生的內衣褲，且未查獲相關物證。他表示，當天會回答連長說「東西丟棄了」，是連長一直引導他，才會逼急後脫口而出，他完全沒有看過內衣褲。

台南地院指出，經查台南憲兵隊偵查職務報告所附勘驗監視器擷圖，因監視影像較為遠距，難以明確判定張進入辦公室前後，褲子口袋鼓起的差異，況張辯稱褲子口袋有放香煙及皮包，再細觀他步出辦公室後監視器影像，依女性內衣、褲各1件量體，若塞入褲子口袋且完全不外露，顯非僅只於影像所呈現口袋外觀稍微鼓起的樣貌。

台南地院表示，李女於警詢指訴失竊內衣是淺綠色，偵查中則先稱白色，後稱自覺比較接近淺綠色，但後來官方查詢則是銀灰色。因她所述內衣、褲1套未扣案，不論其顏色如何，僅就卷內告訴人所提出網路商城商品及消費明細擷圖，至多只能證明她曾購買過該款式內衣。

且根據張與連長對話譯文，堪認連長確實反覆引導他承認本件竊盜，其間張雖表明沒有偷竊，連長仍設法說服他，法官認張所辯連長一直引導他，才會逼急後脫口說內衣褲丟了，並非無憑。

台南地院審理後，認並未成立加重竊盜犯行，而僅成立侵入住宅犯行，且審酌張犯罪動機、手段、與告訴人關係，兼衡他現已退伍、尚未與對方達成民事和解等一切情狀，認張犯侵入住宅罪處拘役20日，可易科罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台南地院審理後，認張男僅成立侵入住宅犯行，且兼衡他現已退伍、尚未與對方達成民事和解，認他犯侵入住宅罪處拘役20日。圖／本報資料照
台南地院審理後，認張男僅成立侵入住宅犯行，且兼衡他現已退伍、尚未與對方達成民事和解，認他犯侵入住宅罪處拘役20日。圖／本報資料照

