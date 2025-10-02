快訊

京華城案 檢察官控柯玩「文字遊戲」：偷換2個字獲121億利益

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席所涉京華城弊案，今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，黃景茂證稱，將陳情案送都委會研議不違法；台北地檢署公訴檢察官表示，陳情案是「文字遊戲」替換，偷換2個字就讓京華城獲得121億元重大不法利益。

檢方表示，台北市政府刪除京華城12萬0284平方公尺樓地板面積，是2018年經都委會審議的結論，不存在容積率爭議，京華城公司還打行政訴訟，不過，威京集團主席沈慶京2020年2、3月透過議員關切、與柯面見，希望和解以回復原樓地板面積。

檢方表示，依黃景茂今日證述，市府一開始不和解，但因柯文哲在「便當會」指示，都發局才會簽送研議，有公務員以書面表示會涉及圖利，都發局還是依柯的指示辦事，開啟京華城案「起死回生」的程序，黃景茂證稱「研議就是一個重要的交辦」的證述正確。

公訴檢察官說，都發局對都市計畫申請案的適法性、回饋是否充足的公益性、對價性，有把關與審查權限，不應只照轉送件，依監察院意見，凡「計畫不當」或「有礙公共利益」都發局還是可以審查。

檢方表示，京華城開發量體大，回饋內容是否充足，涉及公共利益判斷，京華城公司在都委會768次會議的說明出現「申請單位與市府都發局協商研擬方案四」，於實際上，都發局與都委會應該要「雙重把關」，而非互相卸責。

檢方認為，陳情案是「文字遊戲」替換，把「引用、準用」改成「參考、採用」，偷換2個字就變成可取得容獎，不符合通案性原則，卻讓京華城獲得121億元重大不法利益，這是本案涉及圖利私人財團的原因。

檢方還表示，黃景茂有參與京華城2019所提的變更細部計畫案，當時都發局有具體計算回饋，都發局可在都委會審議後再次表達意見，可惜黃景茂今天作證對此有所保留。

檢方指出，照黃景茂證述，京華城提出陳情案或方案後，台北市議員應曉薇就會接著找黃景茂去議員辦公室詢問進度、處理方式，時間都是差一、兩天，應曉薇進度盯得非常緊，甚至還有黃景茂與應曉薇見面後，就在公文簽呈上蓋章的情形。

台北市都發局前局長黃景茂。圖／聯合報系資料照片
北市 應曉薇 京華城案 檢察官 柯文哲 沈慶京

