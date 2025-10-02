弘仁會、華山幫槍戰 新北警涉洩密判6月、緩刑2年

竹聯幫弘仁會前年與華山幫在雙北街頭爆發槍戰，衍生出震驚全國的土城巨新當鋪掃射案，檢方事後查出，新北市海山警分局新海派出所警員歐文彬，涉洩漏多項偵查秘密給弘仁會成員。新北地方法院依洩密罪判處歐員6月徒刑，緩刑2年，並須支付公庫15萬元。

2023年3月，弘仁會中和組因一名少年車手私吞詐欺贓款與華山幫發生糾紛，雙方進而在雙北街頭互相開槍，警方關注，同年月20日上午，弘仁會指派劉姓少年獨自搭計程車至華山幫據點土城巨新當舖外，持改造衝鋒槍掃射66槍，震驚社會。

檢方事後發現，非屬槍擊案承辦人員或支援人力的歐員，涉在隔月20日自不詳管道取得警方偵辦案件摘要後，轉交給一名暱稱「林仁祥」的身分不詳人士，輾轉流入弘仁會弘生組組長簡維佑手中，同時傳送訊息告知簡男，當鋪槍擊案槍手指稱「槍是柏陽的」。

接著，歐員又在4月23至25日間，檢警搜索弘仁會弘生組據點後，又將搜索過程、扣案物品及共犯供述等偵查秘密，陸續以簡訊傳送給簡，今年5月檢方偵結起訴歐員，並建請法官從重量刑。