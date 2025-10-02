快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

聽新聞
0:00 / 0:00

弘仁會、華山幫槍戰 新北警涉洩密判6月、緩刑2年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

竹聯幫弘仁會前年與華山幫在雙北街頭爆發槍戰，衍生出震驚全國的土城巨新當鋪掃射案，檢方事後查出，新北市海山警分局新海派出所警員歐文彬，涉洩漏多項偵查秘密給弘仁會成員。新北地方法院依洩密罪判處歐員6月徒刑，緩刑2年，並須支付公庫15萬元。

2023年3月，弘仁會中和組因一名少年車手私吞詐欺贓款與華山幫發生糾紛，雙方進而在雙北街頭互相開槍，警方關注，同年月20日上午，弘仁會指派劉姓少年獨自搭計程車至華山幫據點土城巨新當舖外，持改造衝鋒槍掃射66槍，震驚社會。

檢方事後發現，非屬槍擊案承辦人員或支援人力的歐員，涉在隔月20日自不詳管道取得警方偵辦案件摘要後，轉交給一名暱稱「林仁祥」的身分不詳人士，輾轉流入弘仁會弘生組組長簡維佑手中，同時傳送訊息告知簡男，當鋪槍擊案槍手指稱「槍是柏陽的」。

接著，歐員又在4月23至25日間，檢警搜索弘仁會弘生組據點後，又將搜索過程、扣案物品及共犯供述等偵查秘密，陸續以簡訊傳送給簡，今年5月檢方偵結起訴歐員，並建請法官從重量刑。

法官認為，歐員身為警務人員竟洩露偵查秘密，顯然法治觀念不足應予非難，但衡量其犯罪動機、目的、手段及所生危害程度，於偵審程序已坦認犯行，犯後態度尚稱良好，經此教訓應已知所警惕無再犯之虞，宣告緩刑。

竹聯幫弘仁會前年與華山幫在雙北街頭爆發槍戰，衍生出震驚全國的土城巨新當鋪掃射案，檢方事後查出，新北市海山警分局新海派出所警員歐文彬竟涉洩漏多項偵查秘密給弘仁會成員，遭新北地院依洩密罪判刑6月、緩刑2年。圖／聯合報系資料照片
竹聯幫弘仁會前年與華山幫在雙北街頭爆發槍戰，衍生出震驚全國的土城巨新當鋪掃射案，檢方事後查出，新北市海山警分局新海派出所警員歐文彬竟涉洩漏多項偵查秘密給弘仁會成員，遭新北地院依洩密罪判刑6月、緩刑2年。圖／聯合報系資料照片

弘仁會 土城

延伸閱讀

民代憂捷運土城樹林線預算遭砍 新北：盼中央速核定

公園遊戲場曬到爆 新北議員促市府納遮陽規範

新北三重男浴室裝攝影機偷拍朋友洗澡　判刑4月

新北丹鳳高中女子壘球隊殺出重圍奪冠爭光 市府發20萬元培訓金

相關新聞

與郭信良同涉綠電弊案剛被起訴 三地集團董座再遭雄檢約談

台南市議會前議長郭信良涉嫌向三地集團董事長鍾嘉村收賄900萬元，關說台南市府迅速通過太陽能光電場工程審查，鍾嘉村因涉貪遭...

黃國昌與徐巧芯有合作？ 杜秉澄微笑：放我出去再跟大家解釋清楚

國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近230...

陸軍下士被控闖女副連長寢室偷內衣 法官這原因認他侵入住宅判拘役

陸軍八軍團張姓下士被控去年2月28日上午趁中尉李姓女副連長休假期間，闖入其新化知義營區內住宅兼辦公室內涉偷走內衣褲，但當...

京華城案 檢察官控柯玩「文字遊戲」：偷換2個字獲121億利益

台北地院審理民眾黨前主席所涉京華城弊案，今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，黃景茂證稱，將陳情案送都委會研議不違法；台北...

弘仁會、華山幫槍戰 新北警涉洩密判6月、緩刑2年

竹聯幫弘仁會前年與華山幫在雙北街頭爆發槍戰，衍生出震驚全國的土城巨新當鋪掃射案，檢方事後查出，新北市海山警分局新海派出所...

柯文哲公開挺黃國昌 怒斥檢察官追殺真正揭弊的人

台北地院審理京華城案今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，柯的辯護人再拋黃筆錄製作不實等爭議，黃作證後，柯以「受害人」自居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。