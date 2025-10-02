柯文哲公開挺黃國昌 怒斥檢察官追殺真正揭弊的人

台北地院審理京華城案今傳喚台北市都發局前局長黃景茂作證，柯的辯護人再拋黃筆錄製作不實等爭議，黃作證後，柯以「受害人」自居，利用沸騰中的民眾黨主席黃國昌揭弊風波為題，批檢察官問案「製造筆錄」，更批檢察官「追殺真正揭弊的人」。

柯文哲庭畢前，向法官表示本月5日中午要去參加台北市前副市長彭振聲母親在台北市立第二殯儀的公祭，審判長已准許。

柯文哲在法庭中說，他交保後才至少有桌子、椅子、日光燈和電腦，也才可以仔細卷宗，讀完黃景茂筆錄的逐字稿後，發現檢察官有預設立場「編一個故事讓大家講一樣的事」。

柯說，黃景茂偵查中與今天作證都說，陳情案送都委會研議不違法，黃的決策與都委會的決議無關，但檢察官卻編筆錄指黃景茂說「因為柯文哲市長的命令要推進去都委會，我知道有違法，但還是依照柯文哲市長的命令，『奉交下』推進去都委會研議」。

柯說，檢察官違反黃景茂的意志，就是在製造筆錄「檢察官才是明知違法而為之」，偵查檢察官還偵訊黃「要拿多少錢可爭取容獎？」真的是太過份。

柯文哲表示，人民本來就有陳情權利，備齊陳情資料後公務員就不該一直擋，黃景茂還根據監察院的糾正文組了專案小組討論京華城案，卻被檢察官認為「你很急」，檢察官又一次在製造筆錄，成迫害人民的工具。

柯文哲表示，他的律師有提供黃景茂的逐字稿，可讓台灣人看一看檢察官如何製造筆錄，司法是正義最後一道防線，檢察官絕不該勾結特定媒體作政治打手。