黃國昌與徐巧芯有合作？ 杜秉澄微笑：放我出去再跟大家解釋清楚

國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，一審依洗錢等罪判杜、劉女各15年、10年徒刑。台灣高等法院今開庭，杜秉澄仍喊冤，對於民眾黨主席黃國昌是否有與徐巧芯合作？杜笑答「放我出去再跟大家解釋清楚」。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫（42歲）和杜秉澄（37歲）、劉向婕（41歲）等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

北院判決指出，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房形成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。

杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年；林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。

高院今續行準備程序，杜聲請傳二層帳戶7名持有人、四層帳戶持有人李琨誼與林峻庭、金創曜公司負責人莊鎭華、律師游光德、羅盛德。

因杜秉澄聲請傳喚的證人眾多，受命法官數度詢問有些人一審已作證過，是否有再傳的必要？杜說，李琨誼、林峻庭在新北地檢署的說詞與莊鎭華有出入，有再對質必要，並指莊是Telegram暱稱「小老虎」的人介紹的，與他沒有關係，希望證明自己並非詐騙集團成員。而他曾就虛擬貨幣的法律問題詢問律師羅盛德，對方知之甚詳。

法官詢問杜秉澄是否犯詐欺罪？他回答「不置可否」，並說確實有造成傷害，至於被控洗錢，他必須要承擔，但說他涉組織犯罪條例「就太誇張了」。

法官再向杜確認是否承認幫助詐欺？杜說「現在客觀事實是這樣，他必須要承認這個過錯」，但他真的不認識他們（指詐團），也否認組織詐團。

杜秉澄向法官表示，自己連股票都沒有買過，不管有沒有判刑，希望能趕快出去溝通協調。法官表示，杜一直在押也無法處理帳務，才希望儘快訊問證人，並定10月22日、29日審理。