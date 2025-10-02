快訊

影／女律師控呂秋遠「懷孕歧視」求償百萬 雙方今調解無共識

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波，遭指控與前年（2023）實習律師林沄蓁發生關係後要求墮胎，並逼其離職。事隔2年林沄蓁律師獨立接案後，向台北市勞動局申訴呂秋遠歧視職場懷孕、向台北律師公會申訴呂秋遠違反律師倫理、向新北地檢署控告呂秋遠強制罪與違反個資法，同時向台北地院遞狀對呂秋遠求償100萬元。台北地院下午安排雙方調解，林沄蓁律師親自出庭調解，呂秋遠委由律師事務所律師出面。

在林沄蓁申訴「懷孕歧視」部分，台北市勞動局性別平等工作會已經在9月25日審定呂秋遠的事務所構成懷孕歧視，違反「性別平等工作法」第11條，裁罰30萬元並公布雇主呂秋遠姓名。台北地院調解後，林沄蓁受訪時表示，調解雙方未達成共識，法官安排11月中旬開庭審理。對於沒有共識的部分，林沄蓁表示，對照完全不承認他有做懷孕歧視的行為。而對方對於勞動局的認定，他們也有提訴願。

知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波，遭指控與前年（2023）實習律師林沄蓁發生關係後要求墮胎，並逼其離職，遭控「懷孕歧視」，台北地院下午安排雙方調解。林沄蓁律師（見圖）親自出庭調解；呂秋遠委由律師事務所律師出面。記者黃義書／攝影
呂秋遠 律師 懷孕

