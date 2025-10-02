與郭信良同涉綠電弊案剛被起訴 三地集團董座再遭雄檢約談
台南市議會前議長郭信良涉嫌向三地集團董事長鍾嘉村收賄900萬元，關說台南市府迅速通過太陽能光電場工程審查，鍾嘉村因涉貪遭橋頭地檢署起訴今天移審，另一方面，高雄地檢署今天也動起來，針對三地集團涉嫌違反證交法展開調查，約談鍾嘉村及公司多名董事，目前仍在偵訊當中。
據了解，鍾嘉村今天上午被檢調登門搜索，由高雄地檢署指揮調查局人員，針對三地集團涉嫌違反證交法進行調查，除了鍾嘉村外，還有三地集團多名董事都被帶回調查，不過檢調對於調查內容十分保密低調，就怕打亂偵查行動及進度。
橋頭地檢署也在今天針對鍾嘉村涉嫌行賄郭信良提起公訴進行移審。鍾嘉村涉嫌為取得光電場能快速通過台南市府審查，以工程款名義將1500萬元匯入營造業者戶頭，但其中900萬元疑皆為給郭信良的賄款。
橋頭檢方調查，鍾嘉村考量郭信良是現任台南市議員又曾任市議會前議長，對台南市府有相當影響力，認為若與郭信良合作，可加速光電場工程審查程序，因此在2022年8月10日簽訂合作。
郭信良由於有資金周轉急迫需求，在去年2、3月間直接向鍾嘉村索要賄款，郭信良也指示其服務處李姓主任向台南市府「關切、催辦」，還乾脆直接把台南市府農業局漁業科科長及承辦人叫到他服務處「親自關心」，不到1個月左右光電場審查便順利通過。
