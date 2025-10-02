快訊

影／女律師控呂秋遠「懷孕歧視」逼墮胎離職求償100萬 雙方今調解無共識

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

律師呂秋遠去年與實習女律師林沄蓁發生關係，被控得知女方懷孕後逼墮胎，甚至告知女方「不用再來上班」，林沄蓁向台北市勞動局申訴，勞動局認定呂秋遠「懷孕歧視」裁罰呂的宇達經貿法律事務所30萬元。林沄蓁也向呂秋遠提民事訴訟求償100萬元，台北地方法院今行調解程序，呂秋遠委任律師出庭，林沄蓁則指出，完全不承認懷孕歧視，調解沒有任何的結果，法院也已定11月中旬開庭。

林沄蓁今親自到法院參與調解，但呂秋遠並未現身，僅委任律師出席，調解過程約15分鐘結束。林沄蓁事後受訪指出，今天是針對呂秋遠對她懷孕歧視，而提起民事求償訴訟進行調解，兩造沒有達成任何共識，法院已經安排在11月中開庭審理。

林沄蓁表示，對方完全不承認有做懷孕歧視的行為，且針對勞動局的認定，也已經提起訴願。她說，她認為自己工作權、女性生育自主權受到侵害，這部分是很重要的，而對方律師完全否認有這件事情，主張不是懷孕歧視。

林沄蓁與呂秋遠2023年交往並發生關係，而呂秋遠不希望她生下小孩，要求林女墮胎，甚至不顧林女懷孕而逼迫離職。林沄蓁在小孩出生之後，提請求認領子女訴訟，法院裁定指出，呂秋遠已經認領小孩並登記戶籍，因此駁回林女之訴。

林沄蓁離職後向北市勞動局申訴呂秋遠的宇達法律事務所懷孕歧視，勞動局調查之後，依違反性別平等工作法開罰宇達30萬元，並公布名稱及負責人姓名。

林沄蓁提民事訴訟要求呂秋遠、宇達法律事務所賠償100萬元，林沄蓁主張，她2023年3月1日在宇達擔任實習律師，而和呂秋遠交往後，同年7月發現懷孕並知會呂秋遠，但呂秋遠多次要求她墮胎，更要她回報與婦產科醫生約的時間，更以工作要脅「如果你還是無法下決定，我中午會找張姊談，整件事就到此為止，妳下午也不用來上班了，畢竟我沒有辦法再等待這件事」。

林沄蓁認為自己「被離職」，呂秋遠身為家事律師，倡導維護婦女權益，卻屢次用言語、文字逼她墮胎，甚至以工作下最後通牒，要她決定是否墮胎，否則不用再來上班，已經涉及懷孕、性別歧視，造成她身心靈的壓力，且侵害她的身體自主、工作權，依性別平等工作法規定請求100萬元慰撫金。

律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書
律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書
知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波，遭指控與前年（2023）實習律師林沄蓁發生關係後要求墮胎，並逼其離職，遭控「懷孕歧視」，台北地院下午安排雙方調解。林沄蓁律師（見圖）親自出庭調解；呂秋遠委由律師事務所律師出面。記者黃義書／攝影
知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波，遭指控與前年（2023）實習律師林沄蓁發生關係後要求墮胎，並逼其離職，遭控「懷孕歧視」，台北地院下午安排雙方調解。林沄蓁律師（見圖）親自出庭調解；呂秋遠委由律師事務所律師出面。記者黃義書／攝影
女律師林沄蓁指控律師呂秋遠懷孕歧視，提民事訴訟求償100萬元，法院今行調解程序，雙方沒有共識。記者林孟潔／攝影
女律師林沄蓁指控律師呂秋遠懷孕歧視，提民事訴訟求償100萬元，法院今行調解程序，雙方沒有共識。記者林孟潔／攝影

呂秋遠 懷孕 律師 墮胎 性別平等

