獨／台中五億男案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億賴姓高中生案，夏姓地政士助理配偶因假結婚今年初被依偽造文書罪判刑1年6月確定，農曆年一結束馬上發監執行；夏服刑期將過半有聲請假釋機會，因他在台中監獄表現良好，經申請入外役監獲准，上月已移轉至台南明德外役監，依規定可返家探親。

全案緣於，賴姓高中生2023年5月4日被發現自北屯社區墜樓身亡，賴的母親控訴兒子剛自爸爸繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏男帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，控訴夏及其地政士父親殺人。

檢方基於科學偵查比對所有證據，仍無從認定夏姓父子涉嫌殺人，該部分不起訴確定；但檢方查出，賴墜樓前2個小時，他才和夏完成同性婚登記假結婚，法院審酌，夏為謀取賴龐大遺產，趁其剛滿18歲涉世未深帶去登記同婚，一、二審都依偽造文書罪判夏1年6月確定。

民事部分，台中地院一審也以賴、夏婚前毫無愛慕之情，登記當天也無親密舉動、更無新婚夫妻喜悅之情，判處2人婚姻無效，夏男拿不到遺產。

由於夏男犯偽造文書部分，今年1月23日經台中高分院駁回確定，台中地檢署考量案件社會矚目，當天隨即分案啟動防逃機制，並於農曆年後，2月3日一開工就通知夏赴台中地檢署報到，經執行檢察官確認人別、身分無誤後，當天就發監赴台中監獄執行。

據了解，夏男在中監期間生活正常，與其他收容人維持一般作息、下工廠勞作，且他犯偽造文書罪判刑1年6月，相對屬於較短刑期，只要服刑超過9個月，就達服刑過半得聲請假釋的門檻。

夏男在中監服刑已7個多月，表現良好、分數達到標準，經夏男申請移轉到外役監獲矯正署准許，因此夏已經在9月移至台南的明德外役監執行剩餘的刑度，得享有外役監依規定休假回家探親、縮短刑期等權利。

夏男今年2月初發監後因表現良好，申請獲準已於9月移至台南明德外役監服刑，享有外役監福利。圖／報系資料照
夏男今年2月初發監後因表現良好，申請獲準已於9月移至台南明德外役監服刑，享有外役監福利。圖／報系資料照

外役監 假結婚 偽造文書

