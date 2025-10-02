竊取中埔吳鳳廟百年古物 嘉檢起訴4嫌

快訊

中央社／ 嘉義市2日電

嘉義縣逾百年歷史縣定古蹟中埔吳鳳廟的墨香桌、香爐等古物，今年5月間遭竊，警組專案小組逮捕楊男等4人，並追回失竊物件發回廟方，嘉檢偵結，依加重竊盜等罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，33歲楊男於今年5月間，以胞兄名義向中古車商約定購買已繳回車牌的廂型車，在同年5月26日下午，楊男夥同25歲楊男、20歲賴男，與中古車商一起辦理廂型車的停駛過戶手續後，則懸掛偽造車牌並拆卸內部座椅，且暫時停放於國道3號中埔交流道附近隱密處。

嘉檢表示，楊男等3人與另一名26歲蘇男於5月27日凌晨，駕駛偽造車牌的廂型車前往中埔吳鳳廟行竊，陸續竊取廟內木製高腳點香台、墨香桌、銅型大香爐、銅型大花瓶、銅型大燭台、銅製燻香爐等古物，得逞後駕車逃離。

廟方管理人於當天清晨發現廟內古物幾乎被搬空，立即報警，警方組專案小組偵辦，經調閱案發沿線監視器，即循線鎖定楊男等4名宮廟大盜涉嫌重大，後續警方於6月間陸續逮捕涉案4人，並分別於苗栗縣及台中市起出遭竊取的墨香桌等相關證物，全案依加重竊盜等罪嫌移送。

嘉檢說，楊男等4人均坦承犯行，涉及結夥3人以上攜帶兇器侵入住宅竊盜等罪嫌，全案偵結並依法起訴。

竊盜 中埔 嘉義

