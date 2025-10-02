快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

聽新聞
0:00 / 0:00

筆錄記載「我知道有違法」 黃景茂開庭嚴正否認：是檢察官的想法

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人行交互詰問。黃景茂今日詰問時，針對偵訊筆錄二度在時稱「我知道有違法」，斥說他沒這麼說，「是檢察官自己的想法」。

台北地院開庭時，沈慶京辯護人蘇振文提示黃景茂在檢察官偵訊時的筆錄，指黃二度提及柯文哲市長的命令要推進去送研議「我知道有違法」。蘇振文問，兩段筆錄中段落文字一模一樣、一字不差，請黃景茂回憶當時檢察官是否真有一問一答，又或是檢察官自問自答？

黃景茂回應，兩段筆錄一個是他是被告身分、一個是證人身分，「這是直接copy過來的」，至於檢察官是否有一問一答，他的記憶不那麼清楚，但他強調「我不認為違法，這是檢察官自己的想法」。

蘇振文再提示偵訊筆錄，當時檢方提問京華城就是要拿到12萬0284平方公尺樓地板面積，變形為都市計畫法第24條申請，為何黃景茂當時回應「是」？黃景茂今天表示，他當時是答覆太快。

檢方偵訊也問及，台北市至善段一小段341地號原設定容積為120%，經陳情都發局後，黃景茂親自出席都委會爭取225％容積率，因不符規定，黃仍依然堅持，最終容積率變更為200%，「你到底跟陳情人拿多少錢？」黃則回應，沒有拿錢。

蘇振文以上述筆錄詰問黃景茂，當時檢方是否有拿出收錢證據，否則如此被偵訊是否太糟蹋了？黃景茂則說，他偵訊當時手邊沒有資料，但事後去查，他擔任都發局長2年多，期間只列席6次都委會，檢察官問的「都不是事實」。

黃景茂說，他擔任公務員45年，從高雄、營建署到台北市政府，一項奉公守法，檢察官這樣問，讓他不知道怎麼講。蘇振文問及，在他任職局長期間，是否曾經認為京華城案違法？黃回應，「如果我認為違法，我就不會蓋出去了」。

台北地方院上午開度開庭審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京沈慶京、台北巿議員應曉薇，並傳證人北市府前都發局長黃景茂（見圖）出庭作證。記者黃義書／攝影
台北地方院上午開度開庭審理京華城案，傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京沈慶京、台北巿議員應曉薇，並傳證人北市府前都發局長黃景茂（見圖）出庭作證。記者黃義書／攝影

檢察官 北市 容積率

延伸閱讀

柯文哲一系列「再攻擊」偵查筆錄不當 黃景茂證：我沒講過奉交下

影／真的被跟了 黃國昌「跟」柯文哲同車出庭

柯文哲、黃國昌同車出庭！用行動回應「偷拍」 社群發文：真的被跟了

黃國昌被爆指揮狗仔跟拍柯文哲 兩人同步釋出「一前一後」同框照反諷

相關新聞

涉收賄施壓南市府審查光電場遭起訴 郭信良「8字」回應

台南市議會前議長郭信良涉嫌向三地集團創辦人鍾嘉村收賄900萬元，關說施壓台南市府催促辦理光電場審查，讓光電業者能迅速通過...

筆錄記載「我知道有違法」 黃景茂開庭嚴正否認：是檢察官的想法

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

美容消費糾紛頻傳 彰化少女體驗美容遭逼簽14萬產品契約嚇壞

美容消費糾紛層出不窮，彰化有民眾在臉書社群爆料，朋友的孩子透過網路交友被邀約至員林一家美容店體驗，過程中業者未事先告知價格...

影／北市女酒駕喝茫拿信用卡當身分證 嗆聲警察：垃圾公務員

台北市34歲林姓女子酒後駕車，不但先是擦撞路邊機車，又接連撞到一名機車騎士，轄區警方到場後要盤問身分，她拿出信用卡代替身...

台南住院病患求助護理師協助手機解鎖 二度摟腰吃豆腐判拘役

吳姓男子是奇美醫院住院病患，6月1日在病房內請求女護理師協助解除手機屏幕鎖碼，趁機伸手摟腰，嚇到女方往前躲避，他竟稱「要...

成人平台「女女系列」...法院認證殘暴性侵片 散布綑綁、塞嘴判4年

女子張雅惠從事到府清潔工作，結識住在台北市大安區的女子，2019年2月女子邀張女到速食店，她無意間提到曾欺騙張女「與黃姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。