筆錄記載「我知道有違法」 黃景茂開庭嚴正否認：是檢察官的想法

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等人行交互詰問。黃景茂今日詰問時，針對偵訊筆錄二度在時稱「我知道有違法」，斥說他沒這麼說，「是檢察官自己的想法」。

台北地院開庭時，沈慶京辯護人蘇振文提示黃景茂在檢察官偵訊時的筆錄，指黃二度提及柯文哲市長的命令要推進去送研議「我知道有違法」。蘇振文問，兩段筆錄中段落文字一模一樣、一字不差，請黃景茂回憶當時檢察官是否真有一問一答，又或是檢察官自問自答？

黃景茂回應，兩段筆錄一個是他是被告身分、一個是證人身分，「這是直接copy過來的」，至於檢察官是否有一問一答，他的記憶不那麼清楚，但他強調「我不認為違法，這是檢察官自己的想法」。

蘇振文再提示偵訊筆錄，當時檢方提問京華城就是要拿到12萬0284平方公尺樓地板面積，變形為都市計畫法第24條申請，為何黃景茂當時回應「是」？黃景茂今天表示，他當時是答覆太快。

檢方偵訊也問及，台北市至善段一小段341地號原設定容積為120%，經陳情都發局後，黃景茂親自出席都委會爭取225％容積率，因不符規定，黃仍依然堅持，最終容積率變更為200%，「你到底跟陳情人拿多少錢？」黃則回應，沒有拿錢。

蘇振文以上述筆錄詰問黃景茂，當時檢方是否有拿出收錢證據，否則如此被偵訊是否太糟蹋了？黃景茂則說，他偵訊當時手邊沒有資料，但事後去查，他擔任都發局長2年多，期間只列席6次都委會，檢察官問的「都不是事實」。