車未讓人違規案增 北市裁決所：駕駛守法待加強

中央社／ 台北2日電

北市裁決所今天表示，統計上半年北市未停讓行人違規案，比去年同期增加，顯示部分駕駛守法程度待加強。交通部已提高未停讓行人裁罰金額，呼籲駕駛注意。

台北市交通局上午召開「未停讓行人罰鍰加倍處分代價高」記者會，依台北市交通事件裁決所資料顯示，為警惕汽車駕駛停讓行人觀念，交通部自6月30日起，調高未讓行人導致傷亡裁罰金額，致人輕傷罰鍰提高至新台幣1萬8000元；致人重傷或死亡可處最高罰鍰3萬6000元。

北市裁決所表示，統計今年上半年，北市未停讓行人違規案件數共1萬1818件，較去年同期增加1969件，上升19.99%，顯示部分駕駛對遵循停讓行人的法規仍待加強。

裁決所指出，車輛未停讓行人肇事導致傷亡，除有高額罰鍰，還會涉民事及刑事責任，車輛駕駛除要遵守道路交通安全規則，應強化防衛觀念，隨時留意周遭環境及保持良好可見性，才能有效預防交通事故的發生。

裁決所裁罰課長李天行接受聯訪說，建議用路人行經無號誌化路口或行人穿越道，都應提高警覺，否則恐造成傷亡事故。且因行人相對較弱勢，無論號誌狀況，車輛都應禮讓行人。

他指出，車輛經行人穿越道要提高警覺，若行人不依號誌穿越，雖相關責任較輕微，但發生車禍後，不只會有罰單，還有民刑事責任，加上冗長司法程序及龐大賠償費，呼籲民眾都應注意交通安全。

裁決所表示，通常駕駛會有錯誤觀念，如認為A柱擋柱視線非故意，但正確觀念是，行人依號誌走行人穿越線，無須負擔肇事責任。且駕駛應注意A柱盲點，適時擺頭確認，無論有無號誌，靠近行人穿越道時，車輛應停讓。

行人 北市 交通事故

相關新聞

獨／台中五億男案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

台中五億賴姓高中生案，夏姓地政士助理配偶因假結婚今年初被依偽造文書罪判刑1年6月確定，農曆年一結束馬上發監執行；夏服刑期...

涉收賄施壓南市府審查光電場遭起訴 郭信良「8字」回應

台南市議會前議長郭信良涉嫌向三地集團創辦人鍾嘉村收賄900萬元，關說施壓台南市府催促辦理光電場審查，讓光電業者能迅速通過...

筆錄記載「我知道有違法」 黃景茂開庭嚴正否認：是檢察官的想法

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今傳喚時任都市發展局長黃景茂作證，並傳民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議...

影／女律師控呂秋遠「懷孕歧視」逼墮胎離職求償100萬 雙方今調解無共識

律師呂秋遠去年與實習女律師林沄蓁發生關係，被控得知女方懷孕後逼墮胎，甚至告知女方「不用再來上班」，林沄蓁向台北市勞動局申...

美容消費糾紛頻傳 彰化少女體驗美容遭逼簽14萬產品契約嚇壞

美容消費糾紛層出不窮，彰化有民眾在臉書社群爆料，朋友的孩子透過網路交友被邀約至員林一家美容店體驗，過程中業者未事先告知價格...

影／北市女酒駕喝茫拿信用卡當身分證 嗆聲警察：垃圾公務員

台北市34歲林姓女子酒後駕車，不但先是擦撞路邊機車，又接連撞到一名機車騎士，轄區警方到場後要盤問身分，她拿出信用卡代替身...

