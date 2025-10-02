車未讓人違規案增 北市裁決所：駕駛守法待加強

台北市裁決所今天表示，統計上半年北市未停讓行人違規案，比去年同期增加，顯示部分駕駛守法程度待加強。交通部已提高未停讓行人裁罰金額，呼籲駕駛注意。

台北市交通局上午召開「未停讓行人罰鍰加倍處分代價高」記者會，依台北市交通事件裁決所資料顯示，為警惕汽車駕駛停讓行人觀念，交通部自6月30日起，調高未讓行人導致傷亡裁罰金額，致人輕傷罰鍰提高至新台幣1萬8000元；致人重傷或死亡可處最高罰鍰3萬6000元。

北市裁決所表示，統計今年上半年，北市未停讓行人違規案件數共1萬1818件，較去年同期增加1969件，上升19.99%，顯示部分駕駛對遵循停讓行人的法規仍待加強。

裁決所指出，車輛未停讓行人肇事導致傷亡，除有高額罰鍰，還會涉民事及刑事責任，車輛駕駛除要遵守道路交通安全規則，應強化防衛觀念，隨時留意周遭環境及保持良好可見性，才能有效預防交通事故的發生。

裁決所裁罰課長李天行接受聯訪說，建議用路人行經無號誌化路口或行人穿越道，都應提高警覺，否則恐造成傷亡事故。且因行人相對較弱勢，無論號誌狀況，車輛都應禮讓行人。

他指出，車輛經行人穿越道要提高警覺，若行人不依號誌穿越，雖相關責任較輕微，但發生車禍後，不只會有罰單，還有民刑事責任，加上冗長司法程序及龐大賠償費，呼籲民眾都應注意交通安全。

裁決所表示，通常駕駛會有錯誤觀念，如認為A柱擋柱視線非故意，但正確觀念是，行人依號誌走行人穿越線，無須負擔肇事責任。且駕駛應注意A柱盲點，適時擺頭確認，無論有無號誌，靠近行人穿越道時，車輛應停讓。