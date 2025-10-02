美容消費糾紛頻傳 彰化少女體驗美容遭逼簽14萬產品契約嚇壞
美容消費糾紛層出不窮，彰化有民眾在臉書社群爆料，朋友的孩子透過網路交友被邀約至員林一家美容店體驗，過程中業者未事先告知價格，卻邊操作邊開瓶使用產品，體驗價1800元，結束後卻被要求支付14萬元的產品費用，少女緊張之下遭強迫簽下產品契約，並在店家安排下立即簽訂14萬元分期貸款，才被允許離開。
因少女剛成年，家長事後陪同協調，業者卻要求支付4萬元才能解約，因談判破裂報警求助，才得知該業者已有多名受害者，目前只能透過消保申訴與民事訴訟降低損失。
貼文引發熱議，不少網友留言指「專騙大學生與剛出社會的年輕人」，也有人分享曾透過「7日內寄存證信函」成功解約退費的經驗，雖過程拖了數月，但最終拿回款項。
彰化縣政府消保官證實，近期確實有接獲該業者申訴案件，並指出無論是街頭隨機攔截，或網路邀約消費，皆屬消保法第19條的「訪問交易」，依規定消費者在收受商品或服務後7日內，可無須理由解除契約並退回商品或終止服務，俗稱「7日猶豫期」。
消保官提醒，業者招攬或行銷手法也應符合法律規定，民眾遇到類似情況，可寄發存證信函行使解約權，若業者拒絕退款，則可上網站消費線上申訴，由主管機關調解。
