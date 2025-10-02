影／北市女酒駕喝茫拿信用卡當身分證 嗆聲警察：垃圾公務員

台北市34歲林姓女子酒後駕車，不但先是擦撞路邊機車，又接連撞到一名機車騎士，轄區警方到場後要盤問身分，她拿出信用卡代替身分證，又嗆聲警察「你X媽就是一個垃圾公務員」，被警方以公共危險罪嫌送辦。

警方調查，上個月23日傍晚6時許，林女從家中駕駛小客車搭載陳姓閨密，要載她到捷運站搭車，自己再到善導寺附近上證照課，她行經林口街一處巷口時，先是擦撞路邊一輛機車後，又迎頭撞上曾姓騎士騎乘機車。

轄區警方獲報有交通事故立即到場，警方發現林女情緒激動、口齒不清且渾身酒氣，查證身分過程，林女甚至一度要拿出信用卡當作證件，後來不顧警方關心她的狀況，直接口出惡言「你X媽就是一個垃圾公務員！」

由於時值下班時間，警方為盡速排除現場避免交通打結，仍秉持專業持續與林嫌溝通，最後林嫌坦承在家中飲用3杯調酒後開車上路，不料在離家不到300公尺處就發生車禍。

現場對林女實施呼氣酒精濃度測試，測得數值為每公升1.21毫克，超過法定標準值，警方宣讀權利後逮捕帶返所，警詢後依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。同車乘客，依道路交通管理處罰條例第35條8項舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康