成人平台「女女系列」...法院認證殘暴性侵片 散布綑綁、塞嘴判4年

女子張雅惠從事到府清潔工作，結識住在台北市大安區的女子，2019年2月女子邀張女到速食店，她無意間提到曾欺騙張女「與黃姓男子為兄妹」；張女盛怒，回到女子租屋處後，竟捆住對方並以手指性侵，把過程傳上亞洲最大成人品牌SWAG平台。台灣高等法院依強制性交罪判張女4年徒刑。

張雅惠2018年間結識被害人與她的黃姓友人，兩人交換聯繫方式後偶有聯絡。2019年2月28日凌晨1點多，被害人邀約張女到復興南路二段的麥當勞見面，被害人提到她和黃姓男子並非兄妹，隨後兩人回到被害人租屋處，張女卻拿起皮帶將對方綁起來，還拿布塞她嘴巴。

被害人被褪去衣物，張女用舌頭猥褻，並以手指侵犯她，還將性侵過程拍下，再將標註「女女」等不雅文字的影片上傳SWAG，讓會員分別以110、100、240、240顆鑽石點數購買觀看。

被害人向大安分局報案，張雅惠認罪，台北地檢署偵結後起訴，台北地院判她3年6月徒刑。

檢方和張雅惠皆上訴，高院依據被害人與黃姓男子的對話紀錄、身心科就診資料等，認定張女犯刑法強制性交罪與散布、販賣猥褻影像罪，應從重論處。

高院認為，張雅惠拿皮帶綑綁被害人手部、以布塞住她嘴巴，對被害人性交得逞，手段殘暴，使被害人身心嚴重受創，恐因此長期甚或終生承受無法抹滅的痛苦，檢察官認為量刑過輕有理。