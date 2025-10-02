蛋洗民進黨中央黨部 地下室搭電梯闖管制區2小草起訴
民進黨中央黨部日前被「蛋洗黨徽」檢警調查，民眾黨林口黨部副主任李道翔從華山商務大樓管制區欲搭貨梯上樓受阻，另與朋友洪慧治改從地下停車場搭電梯上樓砸雞蛋，還上傳影片。台北地檢署今偵結，依刑法無故侵入建築物罪嫌起訴2人。
今年7月20日民眾黨在北平東路上、民進黨中央黨部大樓外，舉辦「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動 ，40歲李道翔和政治立場相同的朋友65歲洪慧治因而策劃「砸雞蛋」上傳個人臉書「李道翔茶米聊政治」
檢警調查，集會當天，華山商務大樓1樓個門口管制人員進出，李道翔、洪慧治欲搭電梯到中央黨部位於的10樓，先向保全謊稱到3樓補習班遭阻擋，中正一分局忠孝西路派出所長到場，李道翔堅持「到補習班拿東西」所長放行李1人上樓，見李停留數分鐘沒離開，所長立即搭電梯到3樓將李帶離管制區。
起訴指出，李道翔、洪慧治明知民進黨中央黨部所處的華山商務大樓管制人員進出、非對外開放，為執行砸雞蛋計畫上傳影片至粉專，7月20日晚上6時許另發現該大樓紹興北街車道口及地下停車場無員警、保全管制，涉開車進入地下停車場，從地下室搭電梯至10樓，李道翔朝民進黨中央黨部門前木製招牌丟雞蛋，洪慧治則用手機錄影，影片上傳粉專。
李、洪辯稱，華山商務大樓地下停車場無管制。檢方認為，警察、保全均已明確告知禁止上樓，10樓非可自由進出的開放空間，不能因保全、警察人力有限或管理疏漏，就認為此大樓默許進入或毫無限制的開放處所，不採信2人說詞，認定涉刑法無故侵入建築物罪嫌，依法起訴。
