中秋連假將到 大雅警分局長提醒防詐、反毒、嚴查酒駕3要點

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中秋連假將到，台中市大雅警分局長劉明興前天在警察廣播電台「945會客室」節目，說明警方在連假期間的治安與交通重點工作，強調防詐、反毒、嚴查酒駕3要點，宣導加執法雙管齊下。

劉明興表示，最近詐騙手法層出不窮，其中假投資最常見，詐團用高獲利、低風險話術誘騙民眾投入資金，結果血本無歸；還有不法分子索取存摺、提款卡、網銀帳密，當人頭帳戶洗錢，民眾務必提高警覺，金融物件千萬別交給他人。

大雅分局曾接獲一起愛情詐騙案件，一名獨居老翁遭網友要求匯款20萬元，甚至打算賣屋籌錢，幸好地政代書察覺異狀通報，警方即時介入成功阻詐，他提醒，民眾可善用「地政防詐三法寶」，今年已有民眾因此成功保住130萬元。

警方統計，遭詐騙年齡層以30至45歲居多，其次是24至29歲，多與網購有關，金額常逾10萬元。大雅警分局配合警政署推動「識詐、防詐、阻詐、懲詐」四大策略，強調知己知彼才能有效防範。

台中市大雅警分局長劉明興在警察廣播電台「945會客室」節目，說明中秋連假期間的治安與交通重點工作。圖／警方提供
台中市大雅警分局長劉明興在警察廣播電台「945會客室」節目，說明中秋連假期間的治安與交通重點工作。圖／警方提供

