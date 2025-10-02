台南女研究生自認長期遭霸凌 揚言到校隨機殺人下場曝

台南某大學女研究生去年11月間因長期自認遭同學、師長霸凌且投訴無門，撥電話給駐衛保全要到學校隨機殺人，還在臉書貼文預告等等要持水果刀隨機殺人等文字而被訴，法官依其身心狀況及想引起親友關心而需要協助動機，認她犯恐嚇公眾判刑2月，緩刑2年，接受法治教育2場次。

檢警調查，女研究生於去年11月11日深夜11時許，在宿舍內上網登入其個人臉書，貼文稱「預告：我今天11/11等等帶著水果刀到…或隨機殺人」等恫嚇文字，使臉書多達820人好友均可共見共聞狀態，以加害生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公共安全。

當晚10時33分許，她以手機撥打給駐衛保全，稱「遭學校高層霸凌，想到學校XX或隨機殺人」等恫嚇言語，保全隨即請她聯繫學校宿舍輔導員，隨後她打手機給輔導員，稱「要到學校隨機殺人，現在就要去學校殺人，我遭到校長、主秘及行政人員霸凌，GAD（廣泛性焦慮症）症狀發作，無法控制自己，如果不殺人的話，就會選擇XX」等恫嚇言語，隨即掛斷電話。

輔導員說，當下請她保持冷靜，明日早上可以到輔導處找輔導老師，接著問對方叫什麼姓名，對方就掛她電話，她就立即通知學校校安人員。

台南地院審酌，女研究生因認遭學校課堂LINE群組內的同學霸凌，且校內師長並未阻止，即不思以理性、正當手段解決紛爭，反以加害生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公共安全，所為很不應該。

又衡酌她之所以發文恐嚇公眾，是因其認遭受不公平對待，所以想藉此引起親友關心，並表達自己立即需要協助動機、目的，與她並未實際執行其恐嚇內容情節，及她犯後於偵查中已坦承犯行與患有重鬱症身心狀況等一切情狀，依法量處其刑。

法官認為，她因一時身心狀況不佳、情緒不穩，而未加深慮，致罹刑典，犯罪後並已坦承犯行，經此偵審程序及刑之宣告，當知所警惕而無再犯之虞，諭知緩刑2年，以啟自新，並命她接受法治教育課程2場次。