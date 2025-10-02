快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台南女研究生自認長期遭霸凌 揚言到校隨機殺人下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某大學女研究生去年11月間因長期自認遭同學、師長霸凌且投訴無門，撥電話給駐衛保全要到學校隨機殺人，還在臉書貼文預告等等要持水果刀隨機殺人等文字而被訴，法官依其身心狀況及想引起親友關心而需要協助動機，認她犯恐嚇公眾判刑2月，緩刑2年，接受法治教育2場次。

檢警調查，女研究生於去年11月11日深夜11時許，在宿舍內上網登入其個人臉書，貼文稱「預告：我今天11/11等等帶著水果刀到…或隨機殺人」等恫嚇文字，使臉書多達820人好友均可共見共聞狀態，以加害生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公共安全。

當晚10時33分許，她以手機撥打給駐衛保全，稱「遭學校高層霸凌，想到學校XX或隨機殺人」等恫嚇言語，保全隨即請她聯繫學校宿舍輔導員，隨後她打手機給輔導員，稱「要到學校隨機殺人，現在就要去學校殺人，我遭到校長、主秘及行政人員霸凌，GAD（廣泛性焦慮症）症狀發作，無法控制自己，如果不殺人的話，就會選擇XX」等恫嚇言語，隨即掛斷電話。

輔導員說，當下請她保持冷靜，明日早上可以到輔導處找輔導老師，接著問對方叫什麼姓名，對方就掛她電話，她就立即通知學校校安人員。

台南地院審酌，女研究生因認遭學校課堂LINE群組內的同學霸凌，且校內師長並未阻止，即不思以理性、正當手段解決紛爭，反以加害生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公共安全，所為很不應該。

又衡酌她之所以發文恐嚇公眾，是因其認遭受不公平對待，所以想藉此引起親友關心，並表達自己立即需要協助動機、目的，與她並未實際執行其恐嚇內容情節，及她犯後於偵查中已坦承犯行與患有重鬱症身心狀況等一切情狀，依法量處其刑。

法官認為，她因一時身心狀況不佳、情緒不穩，而未加深慮，致罹刑典，犯罪後並已坦承犯行，經此偵審程序及刑之宣告，當知所警惕而無再犯之虞，諭知緩刑2年，以啟自新，並命她接受法治教育課程2場次。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南地院認女研究生發文恐嚇公眾，是因其認遭受不公平對待，所以想藉此引起親友關心，並表達自己立即需要協助動機、目的，並未實際執行其恐嚇內容情節，給予緩刑機會。圖／本報資料照
台南地院認女研究生發文恐嚇公眾，是因其認遭受不公平對待，所以想藉此引起親友關心，並表達自己立即需要協助動機、目的，並未實際執行其恐嚇內容情節，給予緩刑機會。圖／本報資料照

殺人 恐嚇 霸凌

延伸閱讀

「夢想巨無霸」感動人心！主題曲流量破9千萬成「兒童國歌」

私約霸凌爭議前隊友？舒華「照片兩處露餡被抓包」昔日粉絲掀正反兩派論戰

「打罵教育是台灣競爭力根基」引議 施淑婷：反對任何形式霸凌虐待

嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

相關新聞

前議長郭信良收賄三地集團…施壓南市府審查光電場 橋頭檢方起訴

台南市議會前議長郭信良涉嫌向三地集團創辦人鍾嘉村收賄900萬元，關說施壓台南市府催促辦理光電場審查，讓光電業者能迅速通過...

寶山鄉回填廢棄物...不法獲利1.5億 無良父子4人全判刑

新竹縣朱姓環保業者與3子自111年起承攬事業廢棄物清運，假整地之名，將近5萬立方米垃圾非法回填，獲利逾1.5億元。新竹地...

嘉義市2警捲入余正煌非法查個資討債案 檢方不起訴還清白

嘉義市警察局刑警大隊林姓小隊長與第二警分局謝姓警員因2021年配合調查官余正煌查詢個資，不料竟被捲入黑幫暴力討債案，還一...

毛畯珅翻版！圍棋老師「正臉面對鏡頭」猥褻12童 上訴減為21年刑

有加重強制猥褻前科的圍棋老師李慶彥在土城教室內裝設監視器，拍下「一對一」猥褻男女學童的影片，直到一名受害者向家長反映下體...

台南女研究生自認長期遭霸凌 揚言到校隨機殺人下場曝

台南某大學女研究生去年11月間因長期自認遭同學、師長霸凌且投訴無門，撥電話給駐衛保全要到學校隨機殺人，還在臉書貼文預告等...

父死日隔日男冒父名領取存款用於喪葬 法官判3月引孝經論孝道

基隆市一名男子在父親死後隔天，持父親郵局存摺、印鑑章以臨櫃之方式未經全體繼承人同意，冒用父親名義填寫提款單提領6萬971...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。