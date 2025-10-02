寶山鄉回填廢棄物...不法獲利1.5億 無良父子4人全判刑

新竹縣朱姓環保業者與3子自111年起承攬事業廢棄物清運，假整地之名，將近5萬立方米垃圾非法回填，獲利逾1.5億元。新竹地院依廢清法判朱男父子各1年4月至2年6月徒刑，並沒收犯罪所得，查扣其500多萬元存款與價值2000多萬元土地。

法官調查，新竹地院查明，大山企業社負責人朱姓環保業者同時實際掌控苗栗縣德利通環保公司，並由兒子出面承租新竹縣多處土地，作為廢棄物轉運、堆置及回填場。朱男接受外界委託，清運石綿瓦、廢鐵、磁磚、磚頭、木材、塑膠及廢土等事業廢棄物後，非法回填，導致山坡地邊坡出現張力裂縫與裸露情形，恐釀水土流失。

法官審酌，被告父子未依廢清法規定清除或再利用廢棄物，卻任意堆置，數量龐大，對環境影響重大，屬反覆違法牟利。且檢方並認為，在廢棄物尚未清除前，不宜對被告減刑。

法官審酌被告等人未依規定取得許可文件，竟違法從事廢棄物之貯存、處理，漠視政府對環境保護政策宣導，破壞自然環境範圍巨大，影響環境衛生，朱男與3個兒子甚至未經主管機關許可，任意提供土地堆置廢棄物，對於環境造成污染，影響生態保育；且非法占用山坡地，致生水土流失未遂，對環境影響重大。

經查透過環境部以無人機空拍建立量體模型，量測現場廢棄物量體，再與國土測繪中心合作，計算結果廢棄物量體為約5萬立方公尺，算出朱男犯罪所得為1億5488萬元。