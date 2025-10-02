快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

寶山鄉回填廢棄物...不法獲利1.5億 無良父子4人全判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣朱姓環保業者與3子自111年起承攬事業廢棄物清運，假整地之名，將近5萬立方米垃圾非法回填，獲利逾1.5億元。新竹地院依廢清法判朱男父子各1年4月至2年6月徒刑，並沒收犯罪所得，查扣其500多萬元存款與價值2000多萬元土地。

法官調查，新竹地院查明，大山企業社負責人朱姓環保業者同時實際掌控苗栗縣德利通環保公司，並由兒子出面承租新竹縣多處土地，作為廢棄物轉運、堆置及回填場。朱男接受外界委託，清運石綿瓦、廢鐵、磁磚、磚頭、木材、塑膠及廢土等事業廢棄物後，非法回填，導致山坡地邊坡出現張力裂縫與裸露情形，恐釀水土流失。

法官審酌，被告父子未依廢清法規定清除或再利用廢棄物，卻任意堆置，數量龐大，對環境影響重大，屬反覆違法牟利。且檢方並認為，在廢棄物尚未清除前，不宜對被告減刑。

法官審酌被告等人未依規定取得許可文件，竟違法從事廢棄物之貯存、處理，漠視政府對環境保護政策宣導，破壞自然環境範圍巨大，影響環境衛生，朱男與3個兒子甚至未經主管機關許可，任意提供土地堆置廢棄物，對於環境造成污染，影響生態保育；且非法占用山坡地，致生水土流失未遂，對環境影響重大。

經查透過環境部以無人機空拍建立量體模型，量測現場廢棄物量體，再與國土測繪中心合作，計算結果廢棄物量體為約5萬立方公尺，算出朱男犯罪所得為1億5488萬元。

最後法官將朱男依廢棄物清理法非法清理廢棄物罪，處有期徒刑2年6月，犯罪所得1億5488萬元沒收。3個兒子也被判1年8月不等徒刑。

朱姓男子等人在新竹縣寶山鄉非法掩埋營建廢棄物。記者郭政芬／翻攝
朱姓男子等人在新竹縣寶山鄉非法掩埋營建廢棄物。記者郭政芬／翻攝
朱男接受外界委託，清運石綿瓦、廢鐵、磁磚、磚頭、木材、塑膠及廢土等事業廢棄物後，非法回填。記者郭政芬／翻攝
朱男接受外界委託，清運石綿瓦、廢鐵、磁磚、磚頭、木材、塑膠及廢土等事業廢棄物後，非法回填。記者郭政芬／翻攝

廢棄物 新竹 法官

延伸閱讀

回應市民關切 新北環保局設氣候變遷中心及職安科

即刻除名！高雄大樹統領段濫倒廢棄物 警友站長涉案今聲押

雲林箔子寮海堤遭棄廢棄物 五河分署調監視器查察

以為公部門施工放置 雲林熱門夕陽景點驚見大量太空包

相關新聞

前議長郭信良收賄三地集團…施壓南市府審查光電場 橋頭檢方起訴

台南市議會前議長郭信良涉嫌向三地集團創辦人鍾嘉村收賄900萬元，關說施壓台南市府催促辦理光電場審查，讓光電業者能迅速通過...

寶山鄉回填廢棄物...不法獲利1.5億 無良父子4人全判刑

新竹縣朱姓環保業者與3子自111年起承攬事業廢棄物清運，假整地之名，將近5萬立方米垃圾非法回填，獲利逾1.5億元。新竹地...

嘉義市2警捲入余正煌非法查個資討債案 檢方不起訴還清白

嘉義市警察局刑警大隊林姓小隊長與第二警分局謝姓警員因2021年配合調查官余正煌查詢個資，不料竟被捲入黑幫暴力討債案，還一...

毛畯珅翻版！圍棋老師「正臉面對鏡頭」猥褻12童 上訴減為21年刑

有加重強制猥褻前科的圍棋老師李慶彥在土城教室內裝設監視器，拍下「一對一」猥褻男女學童的影片，直到一名受害者向家長反映下體...

台南女研究生自認長期遭霸凌 揚言到校隨機殺人下場曝

台南某大學女研究生去年11月間因長期自認遭同學、師長霸凌且投訴無門，撥電話給駐衛保全要到學校隨機殺人，還在臉書貼文預告等...

父死日隔日男冒父名領取存款用於喪葬 法官判3月引孝經論孝道

基隆市一名男子在父親死後隔天，持父親郵局存摺、印鑑章以臨櫃之方式未經全體繼承人同意，冒用父親名義填寫提款單提領6萬971...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。