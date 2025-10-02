嘉義市2警捲入余正煌非法查個資討債案 檢方不起訴還清白

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警察局刑警大隊林姓小隊長與第二警分局謝姓警員因2021年配合調查官余正煌查詢個資，不料竟被捲入黑幫暴力討債案，還一度遭檢方帶回偵訊。2人始終強調僅是依職務協助辦案，並未涉及討債，上月台北地檢署偵查終結，認定2人未涉案，做出不起訴處分，終於還他們清白。

案件起於調查官余正煌涉嫌非法查詢個資，並交由竹聯幫名人會要角傅丞胤，進而引發陳姓被害人遭押走凌虐的暴力討債事件。今年5 月9日，林姓小隊長與謝姓警員因被質疑涉入，雙雙被檢方約談，林員以10萬元交保，謝員請回。消息傳出後，外界一度質疑警方內部風紀。

不過檢方調查後發現，林、謝2名警員當時係因檢警聯合辦案，單純接受調查官請託，依規查詢相關資料，並未參與後續的討債過程，也無證據顯示與黑幫勾結，因此最終裁定不起訴。對此，2名警員私下表示，僅是「依法協助調查」，卻無端捲入風暴，過程中承受相當壓力，如今獲不起訴，終於洗刷冤屈。

市警局也強調，內部調查同樣未發現2人涉案，確定他們是基於辦案需求而查詢資料，並未違法圖利。警方指出，雖然這起事件最終證明2名員警清白，但也提醒，日後在配合檢調或其他單位查詢個資時，更須嚴格依規定執行，避免再度因模糊地帶而被誤解。檢方已依恐嚇取財、個資法等罪名，起訴余正煌等5人，並求處余3年6個月徒刑。司法警察人員調查官濫用個資將嚴重傷害社會信任，這起案件除了追究責任，也為司法體系敲響警鐘。

嘉義市警察局刑警大隊林姓小隊長與第二警分局謝姓警員，因2021年配合調查官余正煌查詢個資，不料竟被捲入黑幫暴力討債案，還一度遭檢方帶回偵訊。2人始終強調僅是依職務協助辦案，並未涉及討債，上月台北地檢署偵查終結，認定2人未涉案，做出不起訴處分，終於還他們清白。記者魯永明／攝影
