父死日隔日男冒父名領取存款用於喪葬 法官判3月引孝經論孝道
基隆市一名男子在父親死後隔天，持父親郵局存摺、印鑑章以臨櫃之方式未經全體繼承人同意，冒用父親名義填寫提款單提領6萬9713元款項，遭其他繼承人提供。男子雖稱都用於父親喪葬費用，法官日前依行使偽造私文書罪判處男子有期徒刑3月，可易科罰金。
基隆地院判決書指出，該男的父親育有多名子女，該男是唯一男丁。男子坦承父親於110年8月11日死亡，他是於8月12日拿父親的印鑑及存摺至郵局提領6萬9713元，他是用父親的名義去提領款項，提領回來的錢交給他的母親，用於治喪費用。對起訴書所載犯罪事實，他承認犯罪。
該男說，他當初不知道那樣領錢是犯罪的，他領錢影響到其他共同共有人權益，但他領錢後用於治喪，並沒有據為己有。
但有一名其他繼承人提告指出，該男子所為是偽造文書，請法院依法處理，要讓被告知道他的行為是犯罪的。
基隆地院法官指出，該男持已死亡父親郵局帳戶的印鑑章，冒用名義在郵政存簿儲金提款單上填載提款6萬9713元後，再於印鑑欄盜蓋印鑑章偽造私文書後，交付不知情郵局經辦人員行使，有損父親財產及其他繼承人權益，並不因將款項全數支付父親治喪費用而有所不同。
法官還在判決書中引述孝經論述孝道，法官指出，孝經載曰：「孝子之事親也，居則致其敬，養則致其樂，病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴。五者備矣，然後能事親。事親者，居上不驕，為下不亂，在醜不爭。居上而驕則亡，為下而亂則刑，在醜而爭則兵。三者不除，雖日用三牲之養，猶為不孝也。」
法官說，孝順不是做給人看，亦不是口惠心不實，若無真誠至孝心，一切做為僅係博取外在美譽名聲，亦係欺世盜名之欺騙自己良心、自欺欺人，而本件被告所為影響其他繼承人權益至鉅，亦會衍生更多心結怨懟訴爭，宜以公正、公道，不偏私，不貪財之化解誤會、打開結縛，大家理性溝通，和睦相處往來，以身作則為模範，給自己子女做正向教本，因此判決3月，並諭知易科罰金的折算標準，每日1千元。全案可上訴。
