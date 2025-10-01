快訊

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

高虹安涉貪二審辯結…他斷言會無罪 但恐因1狀況失去市長寶座

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

新竹市長高虹安涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判7年4月，褫奪公權4年；經上訴，台灣高等法院昨辯論終結，高仍否認犯罪。醫師、時事評論家沈政男斷言，涉貪案無罪，但還有誣告案，若拚三審恐喪失市長資格。

沈政男指出，高虹安貪汙案二審昨天辯論終結，他直接斷言「高會被判無罪」，理由是二審法官今年初提釋憲，表達適用「立法院組織法」31-1條來審判高虹安不當使用立法委員助理費，所謂詐取財物，顯有困難，結果竟然被裁定不受理。

不受理的理由即是用「貪汙治罪條例」來審判，干「立法院組織法」何事？「立法院組織法」是為了立法院的運作而定，不是為了讓你審判。還有二審法官都知道，歷來多少民代因助理費報帳問題而涉案，是業界沉痾。

他進一步表示，因助理費報帳問題而涉入貪汙案，只是有人比較顧人怨被檢舉而爆發，其他人只是還沒爆發而已，因此，司法如果真的地毯式辦下去，中華民國的立法單位，包括中央與地方，都要關門了，將會是憲政危機。

二審法官為此寫了2萬字提起釋憲，憲法法庭卻簡簡單單、隨隨便便就將其拒於門外，法官不爽，只能用實質審判捍衛自己的主張，也就是判高虹安無罪，判決理由「查無適用法律」，立院組織法32-1條跟地方議會助理費規定並不一樣。

但沈政男也提到，高虹安另有誣告案，二審判6個月，有機會改服勞動役，但她似乎想拚三審，若三審定讞有罪，且不能改服勞動役，就會喪失市長資格，即使2026選上也是一樣，他因此建議高虹安現在的思考，應該從政治的角度來著眼。

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內利用職務詐取財物，高等法院昨天辯論終結，高虹安（左）仍否認貪汙。本報資料照
高虹安 法官 立法院

