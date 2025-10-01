聽新聞
0:00 / 0:00

涉3度餵老鼠藥 她聲請受害澳洲男作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地方法院。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院。圖／聯合報系資料照片
澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）二○二三年三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏涉為阻止艾返澳對艾下毒，依殺人未遂罪起訴；台北地方法院昨開庭，楊女作無罪答辯，聲請傳喚艾力克斯來台作證。

合議庭昨傳喚艾力克斯住院時血液科高姓主治醫師作證，高稱老鼠藥配方「華法林」中毒有二種毒性作用，一種產生嘔吐、惡心、脫水，另一種影響凝血功能，但不會有急性症狀。

高證稱，艾施打K1後返家休養又再嘔吐，研判他再次服用含「華法林」成分飲食；第二次住院治療，二○二三年四月他巡房時，艾力克斯說他恢復得非常好，已不再感到病症，但返家後再次出現同樣中毒反應。

楊錦屏律師說，高證詞與另一名周姓醫師鑑定意見不一樣，希望法院再次函詢確認症狀與起因，也聲請傳喚艾力克斯來台或遠端視訊作證，檢察官則認為作證效果不理想，法官評議中。

檢方調查，楊錦屏二○二二年喪偶，在臉書認識補習班教課的艾力克斯，對艾有好感，讓艾住進租屋處；二○二三年三月，艾決定提前返回澳洲，楊女涉將含「華法林」成分液態老鼠藥摻入葡萄汁，艾喝了後惡心嘔吐，住院治療。

艾的父親有醫師資格，來台照護兒子，楊女得知他決定讓兒子回國，第二次將老鼠藥摻入艾飲食，艾一度病危，送醫救回。二○二三年四月艾力克斯母親也抵台，安排兒子回國，楊女涉第三度下毒，艾病情再惡化。

交換生 澳洲 老鼠藥 北院

延伸閱讀

三餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂不認罪 她聲請澳洲男來台作證

河南化工廠爆氣體中毒5死 明星產品牛磺酸銷往海外多國

NBA／勇士續留前袋棍球巨星！ 簽澳洲新秀+3名球員 　

樂迦 奪澳洲CDMO大單

相關新聞

涉3度餵老鼠藥 她聲請受害澳洲男作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）二○二三年三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏涉為阻止艾返澳對艾下毒，依殺人未...

高虹安涉貪二審辯結…他斷言會無罪 但恐因1狀況失去市長寶座

新竹市長高虹安涉利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，一審判7年4月，褫奪公權4年；經上訴，台灣高等法院昨辯論終結，...

嘉義縣退休刑警涉殺人 首度認罪

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，3年前涉槍殺張姓男子，一審依犯殺人罪等判無期徒刑，二審台南高分院昨開辯...

博奕彩金糾紛…他在夜市持西瓜刀把人砍成重傷 檢起訴殺人未遂

謝姓男子與王姓男子因網路博奕遊戲彩金產生糾紛，得知王男在基隆八斗子夜市雞排攤工作，涉嫌持西瓜刀前往尋仇，將王男殺成重傷。...

台鹽綠能弊案 鴻暉股東兼董事稱二次信貸借錢給陳啓昱

台鹽綠能弊案今下午開庭，傳喚鴻暉國際公司伍姓協理，除是創辦人之一外，也是股東且是董事，曾被檢方列為被告之一，最後未被起訴...

毒品修法「敷衍」大法官？法務部：修法方向沒有牴觸憲法

有民間團體質疑法務部擬具毒品危害防制條例第17條修正草案草率修法「敷衍」大法官，法務部今表示，修正草案將現行規定更細緻化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。