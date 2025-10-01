涉3度餵老鼠藥 她聲請受害澳洲男作證

台北地方法院。圖／聯合報系資料照片 澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）二○二三年三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏涉為阻止艾返澳對艾下毒，依殺人未遂罪起訴；台北地方法院昨開庭，楊女作無罪答辯，聲請傳喚艾力克斯來台作證。

合議庭昨傳喚艾力克斯住院時血液科高姓主治醫師作證，高稱老鼠藥配方「華法林」中毒有二種毒性作用，一種產生嘔吐、惡心、脫水，另一種影響凝血功能，但不會有急性症狀。

高證稱，艾施打K1後返家休養又再嘔吐，研判他再次服用含「華法林」成分飲食；第二次住院治療，二○二三年四月他巡房時，艾力克斯說他恢復得非常好，已不再感到病症，但返家後再次出現同樣中毒反應。

楊錦屏律師說，高證詞與另一名周姓醫師鑑定意見不一樣，希望法院再次函詢確認症狀與起因，也聲請傳喚艾力克斯來台或遠端視訊作證，檢察官則認為作證效果不理想，法官評議中。

檢方調查，楊錦屏二○二二年喪偶，在臉書認識補習班教課的艾力克斯，對艾有好感，讓艾住進租屋處；二○二三年三月，艾決定提前返回澳洲，楊女涉將含「華法林」成分液態老鼠藥摻入葡萄汁，艾喝了後惡心嘔吐，住院治療。

艾的父親有醫師資格，來台照護兒子，楊女得知他決定讓兒子回國，第二次將老鼠藥摻入艾飲食，艾一度病危，送醫救回。二○二三年四月艾力克斯母親也抵台，安排兒子回國，楊女涉第三度下毒，艾病情再惡化。