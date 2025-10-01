博奕彩金糾紛…他在夜市持西瓜刀把人砍成重傷 檢起訴殺人未遂

謝姓男子與王姓男子因網路博奕遊戲彩金產生糾紛，得知王男在基隆八斗子夜市雞排攤工作，涉嫌持西瓜刀前往尋仇，將王男殺成重傷。檢警循線將他逮捕，並在瑞芳海邊找到他丟棄的凶刀。檢方偵查後認定犯行，今公告依殺人未遂罪將他起訴。

24歲王男在八斗子夜市雞排攤工作，22歲謝男得知後，先到五金行買西瓜刀，去年12月1日開車帶刀前往八斗子夜市，把車停在北寧路旁，開啟雙黃燈後，下車並走進夜市。

謝男找到王男工作的雞排攤時，趁王男未注意時，持西瓜刀朝王的背部猛砍數刀。夜市發生砍人事件，地面出現一灘血跡引發騷動，謝男行凶後，跑到北寧路開車逃離現場。消防局接獲報案，派遣人車前往現場，先為王男包紮止血後，送往衛生福利部基隆醫院急救。

警方掌握謝男身分後，聯繫他的家人策動投案，12月2日凌晨依線索到瑞芳將謝帶回調查，製作筆錄後移送法辦。基隆地檢署檢察官複訊後，命王男20萬元交保。

檢方調查，謝男持西瓜刀朝王男背部、上肩部揮砍，導致王男右肩、左後背出現大型切割傷、左肩胛骨骨折、左側氣血胸等重傷害。王男被送往衛生福利部基隆醫院救治時，因傷勢嚴重，醫院曾發出病危通知單。經施以緊急手術及輸血，才救回性命。

檢方指出，謝男主觀上應能預見持西瓜刀砍殺他人後背部、上肩部，將使胸部臟器、氣管或動脈破裂，並因大量出血導致死亡結果。王男雖倖免於死，但因右肩肌肉、韌帶、肌腱斷裂，嚴重減損機能，已達難治程度，認定謝男基於殺人不確定故意犯意行凶，依殺人未遂罪將他起訴。