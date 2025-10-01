台鹽綠能弊案 鴻暉股東兼董事稱二次信貸借錢給陳啓昱

台鹽綠能弊案今下午開庭，傳喚鴻暉國際公司伍姓協理，除是創辦人之一外，也是股東且是董事，曾被檢方列為被告之一，最後未被起訴，但也因其檔案紀錄完整，而視為關鍵人物之一。他表示受負責人蘇俊仁所託，二次信貸借錢給陳啓昱，其中一次則直接匯入其戶頭。

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌、台鹽前副總經理郭政瑋及鴻暉國際負責人蘇俊仁等4人及其律師均申請傳喚伍姓協理交叉詰問。伍當庭的說法與其偵訊筆錄多所出入，他指偵訊時記憶混亂，事後才慢慢回想起來。

伍也說，蘇俊仁二次提及陳啓昱需要借錢，他本身經濟不好，2017年8月曾動用花旗信貸195萬，蘇俊仁也說會負責，2019年蘇俊仁再請他幫忙，再信貸動支200萬元，這次是直接匯至陳啓昱戶頭，「陳本人沒有開口借錢」他說，蘇俊仁是否有借錢給陳啓昱，是個人私事，他沒問過。

伍表示，認同蘇俊仁發展綠能理念，自2018年1月加入鴻暉公司迄今。他指簽約完成10個案場，5個最後仍沒有設置，土地開發商損失很大。他稱蘇俊仁曾在地主家門前站了3天，最後地主才願意聽他講什麼，但該案位在紅樹林區也沒成案，土地開發需花很多時間說服及找地主，所以才會外包，光是北門蚵寮段就有6組中間人、7家廠商，且更正他於偵訊時供詞，澄清「跟申設比較，土地開發風險比較高」。

面對檢方查扣硬碟等發現鴻暉發起人會議紀錄及行程表等，伍表示，當時鴻暉成立之初是要作綠能相關產業，一開始不是要做太陽能光電，而是要做LED集魚燈，才會找上在LED產業擔任特助蘇坤煌。

據營運試算表中記載，蘇坤煌每月6萬元，伍指這是草稿，要問蘇俊仁。他也說，事後回想起來，他修正2016年6月30日當天沒有召開所謂發起人會議，當時是應會計師要求提供公司設立登記資料，記得日期是空白，請蘇俊仁等人提前簽名，沒有開會。至於股東持分表「不是我打的」。

經檢方提示「只有他出錢」伍說，蘇坤煌及胞妹等人都沒有出錢，當時還問蘇女是誰？經蘇俊仁解釋，他認為是人頭，沒出錢就不能算是股東。他表示，出資20萬，60萬則向蘇俊仁借，他曾向蘇俊仁詢問其股分，蘇俊仁回答10%，最後也補齊40萬。