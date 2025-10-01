毒品修法「敷衍」大法官？法務部：修法方向沒有牴觸憲法

有民間團體質疑法務部擬具毒品危害防制條例第17條修正草案草率修法「敷衍」大法官，法務部今表示，修正草案將現行規定更細緻化賦予法院適當裁量權限，符合比例原則，除完備法制外，法務部也將持續深化反毒工作。

憲法法庭112年憲判字第13號判決認為本條例販賣第一級毒品罪，對違法情節輕微個案，均不分情節一律以無期徒刑為最低法定刑，致生情輕法重，不符罪刑相當原則。

法務部今表示，修法前曾邀集學者專家、檢察機關及警察、調查、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統召會研商，廣泛聽取各界意見後擬具修正草案，並經行政院召開2次審查會議，修正草案規定犯情輕微者，得減輕其刑，不過，曾因故意犯罪且經有罪判決確定者，不在此限。

法務部說，此修法方向是考量毒品擴散行為之具體個案情節不一而足，賦予法院因應個案情節，得適用減刑規定之裁量權限，以保有量刑彈性，並可避免罪責與處罰不相當之情形，充分符合憲法判決意旨。

法務部表示，憲法判決並非認所有販賣第一級毒品者均得減輕其刑，對於部分案件罪刑不相當之情形，另納入有期徒刑法定刑，且分別訂定不同刑度之處罰，並未指示特定方式方能調和罪刑不相當之情形，避免刑罰適用僵化。

法務部說，憲法法庭判決協同意見書對於「無其他犯罪行為」是指「法院判決時被告尚無其他犯罪行為、經法院判決有罪確定之紀錄而言」，考量行為人前經故意有罪判決確定再犯毒品擴散行為者，守法意識薄弱，為避免減刑範圍過寬致無法達到嚇阻效果，所以排除適用減刑之規定，與憲法判決意旨也無牴觸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885