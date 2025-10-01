快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

毒品修法「敷衍」大法官？法務部：修法方向沒有牴觸憲法

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有民間團體質疑法務部擬具毒品危害防制條例第17條修正草案草率修法「敷衍」大法官，法務部今表示，修正草案將現行規定更細緻化賦予法院適當裁量權限，符合比例原則，除完備法制外，法務部也將持續深化反毒工作。

憲法法庭112年憲判字第13號判決認為本條例販賣第一級毒品罪，對違法情節輕微個案，均不分情節一律以無期徒刑為最低法定刑，致生情輕法重，不符罪刑相當原則。

法務部今表示，修法前曾邀集學者專家、檢察機關及警察、調查、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統召會研商，廣泛聽取各界意見後擬具修正草案，並經行政院召開2次審查會議，修正草案規定犯情輕微者，得減輕其刑，不過，曾因故意犯罪且經有罪判決確定者，不在此限。

法務部說，此修法方向是考量毒品擴散行為之具體個案情節不一而足，賦予法院因應個案情節，得適用減刑規定之裁量權限，以保有量刑彈性，並可避免罪責與處罰不相當之情形，充分符合憲法判決意旨。

法務部表示，憲法判決並非認所有販賣第一級毒品者均得減輕其刑，對於部分案件罪刑不相當之情形，另納入有期徒刑法定刑，且分別訂定不同刑度之處罰，並未指示特定方式方能調和罪刑不相當之情形，避免刑罰適用僵化。

法務部說，憲法法庭判決協同意見書對於「無其他犯罪行為」是指「法院判決時被告尚無其他犯罪行為、經法院判決有罪確定之紀錄而言」，考量行為人前經故意有罪判決確定再犯毒品擴散行為者，守法意識薄弱，為避免減刑範圍過寬致無法達到嚇阻效果，所以排除適用減刑之規定，與憲法判決意旨也無牴觸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 憲法法庭 毒品

延伸閱讀

前嘉縣員警涉販毒上訴中 染毒遭拘提執行觀察勒戒

檢警全國掃蕩挖掘大麻黑數 查獲栽種吸食及持有共245人

影／北市中華路餐廳歇業變招待所 警上門8人茫然...驚見毒品、爆裂物

美國有意出手 打擊委國毒品集團 幾周內敲定

相關新聞

吸喪屍煙彈撞死三重警判18年半 刺青男喊想和解卻稱「全家都在坐牢」

新北市警三重分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏，遭吸食「喪屍煙彈」毒駕的黃國維撞死，留下愛妻及幼子。檢方依刑法妨害公眾...

台鹽綠能弊案 鴻暉股東兼董事稱二次信貸借錢給陳啓昱

台鹽綠能弊案今下午開庭，傳喚鴻暉國際公司伍姓協理，除是創辦人之一外，也是股東且是董事，曾被檢方列為被告之一，最後未被起訴...

毒品修法「敷衍」大法官？法務部：修法方向沒有牴觸憲法

有民間團體質疑法務部擬具毒品危害防制條例第17條修正草案草率修法「敷衍」大法官，法務部今表示，修正草案將現行規定更細緻化...

三餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂不認罪 她聲請澳洲男來台作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出，同居女子楊錦屏為阻止艾返回澳洲對艾下毒，...

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

民進黨立委王義川爆料遭凱思國際公司雇用狗仔偷拍，點名民眾黨主席黃國昌等人追蹤政敵。青年監督聯盟今告發凱思國際公司負責人李...

他報名韓國旅遊 行前9天車禍受傷賠錢取消 這時間點求償吞敗

吳姓男子前年6月網路報名參加旅行社7月韓國首爾團體旅遊並支付1萬元報名費，出發前9天車禍足部受傷，他帶醫院診斷證明書前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。