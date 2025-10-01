快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

中央社控告前員工謝幸恩背信等罪 北檢指派檢察官偵辦

中央社／ 台北1日電

中央社今天派員遞交刑事告訴狀，控告前員工謝幸恩涉嫌背信等罪。台北地檢署傍晚依程序辦理，分案給重大刑案專組檢察官偵辦。

中央社聲明指出，前員工謝幸恩於9月29日請辭，惟後續媒體進一步揭發其恐涉及政治狗仔及化名蕭依依採訪發稿之事，可能已違反新聞倫理規範及中央社社規，嚴重傷害社譽。

中央社今天上午派員赴台灣台北地方檢察署對謝幸恩提起背信等罪的刑事告訴，後續並將針對她侵害中央社名譽一事，提起相關民事訴訟。

另方面，青年監督聯盟發起人陳又新及執行長許譽騰今天下午在台北地檢署前受訪表示，依近期新聞報導的狗仔記者政治跟監事件，認為對所有新聞工作者不公平，向台北地檢署告發凱思國際負責人李麗娟涉犯國安法第2條第1項為大陸、香港等敵對勢力發展組織、謝幸恩涉犯刑法315條妨害秘密罪以及違反個人資料保護法第41條規定。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

中央社

延伸閱讀

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

義交幹部涉侵占、詐領逾300萬元 北檢諭令交保

京華城案 北院下午傳喚應曉薇作證

詐協勤費、A公積金300萬 萬華義交中隊2幹部40萬交保

相關新聞

吸喪屍煙彈撞死三重警判18年半 刺青男喊想和解卻稱「全家都在坐牢」

新北市警三重分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏，遭吸食「喪屍煙彈」毒駕的黃國維撞死，留下愛妻及幼子。檢方依刑法妨害公眾...

台鹽綠能弊案 鴻暉股東兼董事稱二次信貸借錢給陳啓昱

台鹽綠能弊案今下午開庭，傳喚鴻暉國際公司伍姓協理，除是創辦人之一外，也是股東且是董事，曾被檢方列為被告之一，最後未被起訴...

毒品修法「敷衍」大法官？法務部：修法方向沒有牴觸憲法

有民間團體質疑法務部擬具毒品危害防制條例第17條修正草案草率修法「敷衍」大法官，法務部今表示，修正草案將現行規定更細緻化...

三餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂不認罪 她聲請澳洲男來台作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出，同居女子楊錦屏為阻止艾返回澳洲對艾下毒，...

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

民進黨立委王義川爆料遭凱思國際公司雇用狗仔偷拍，點名民眾黨主席黃國昌等人追蹤政敵。青年監督聯盟今告發凱思國際公司負責人李...

他報名韓國旅遊 行前9天車禍受傷賠錢取消 這時間點求償吞敗

吳姓男子前年6月網路報名參加旅行社7月韓國首爾團體旅遊並支付1萬元報名費，出發前9天車禍足部受傷，他帶醫院診斷證明書前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。