中央社控告前員工謝幸恩背信等罪 北檢指派檢察官偵辦

中央社今天派員遞交刑事告訴狀，控告前員工謝幸恩涉嫌背信等罪。台北地檢署傍晚依程序辦理，分案給重大刑案專組檢察官偵辦。

中央社聲明指出，前員工謝幸恩於9月29日請辭，惟後續媒體進一步揭發其恐涉及政治狗仔及化名蕭依依採訪發稿之事，可能已違反新聞倫理規範及中央社社規，嚴重傷害社譽。

中央社今天上午派員赴台灣台北地方檢察署對謝幸恩提起背信等罪的刑事告訴，後續並將針對她侵害中央社名譽一事，提起相關民事訴訟。

另方面，青年監督聯盟發起人陳又新及執行長許譽騰今天下午在台北地檢署前受訪表示，依近期新聞報導的狗仔記者政治跟監事件，認為對所有新聞工作者不公平，向台北地檢署告發凱思國際負責人李麗娟涉犯國安法第2條第1項為大陸、香港等敵對勢力發展組織、謝幸恩涉犯刑法315條妨害秘密罪以及違反個人資料保護法第41條規定。