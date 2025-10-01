中秋節將近…北檢檢察長致贈更人生蛋黃酥 彰顯柔性司法

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣更生保護會配合法務部，強調「柔中帶剛、剛中有柔」的施政精神，致力於推動溫暖而柔性的司法，除輔導就業、重新建立起家庭、社會支持系統，預防更生人再次誤入歧途，鄰近中秋佳節，台北地檢署檢察長王俊力親自訪視生活陷入困難的更生人，並致贈慰問金，緩解他們面臨的生活困境，彰顯柔性司法。

在「花好月圓，更生傳愛分享幸福甜」活動中，60歲甫出監的茂哥是其中一員。台灣更生保護會台北分會，於茂哥出監前接到監所通知，因茂哥患有多項慢性病，身體健康不佳，特安排救護車護送返家，於隔天立即前往茂哥家訪視，了解狀況並發送生活物資。

據了解，茂哥離婚，現與90歲案母同住自宅，父多年前已過世，兄姐則各自結婚離家。茂哥有嚴重健康問題，無法自理生活也無法正常對話。因家中經濟狀況不佳，無法負擔所需的醫療和照護費用，只能由年邁的母親在家進行簡單照護。

但母親因年紀已高，且不識字，教育程度有限，社會關係極度限縮，不知道如何尋找各種政府單位資源、社福資訊，一人獨自照顧有多項慢性疾病的茂哥，家庭狀況十分艱辛。

考量茂哥健康狀況和家庭經濟弱勢情形，又近中秋佳節，王俊力與更保台北分會親自關懷訪視，不只贈送由更生朋友親手製作的蛋黃酥，亦提供安素適、成人紙尿布、助行輔具等生活用品，緩解家中經濟困境與照護壓力。期許茂哥一家在一年一度的中秋佳節，能收到社會的溫暖與幫助，度過一個與家人團圓的秋節。

中秋佳節將近，台北地檢署檢察長王俊力訪視家中貧困更生人，並致贈慰問金，緩解他們面臨的生活困境。圖／讀者提供
中秋佳節將近，台北地檢署檢察長王俊力訪視家中貧困更生人，並致贈慰問金，緩解他們面臨的生活困境。圖／讀者提供

