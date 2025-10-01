吸喪屍煙彈撞死三重警判18年半 刺青男喊想和解卻稱「全家都在坐牢」

新北市警三重分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏，遭吸食「喪屍煙彈」毒駕的黃國維撞死，留下愛妻及幼子。檢方依刑法妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪嫌起訴黃，新北地方法院國民法官重判他18年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，黃要求依「自首」減刑，檢察官和告訴代理人認為應依「累犯」加重刑責。

27歲的黃國維有槍砲彈藥刀械管制條例前科，是警方列管的治安顧慮人口，常在三重一帶滋事。案發前，黃已吸食K他命、喪屍煙彈及安非他命，之後在大量混用毒品的精神狀態下，於凌晨開車上路，他先前往新北三重載朋友，沿途危險駕駛，不斷飆車、左右偏離車道、違規左轉、闖紅燈。

案發日凌晨1點26分，黃國維行經三重正義北路、龍門路口時闖紅燈逆向暴衝，撞上巡邏該處、正停等紅燈的警車及另台白牌計程車，警車被巨大撞擊力衝擊，撞進對向騎樓內，波及路邊19輛機車，車頭全毀。

警車內的黃瑋震和周姓員警遭撞擊而受困，黃國維肢體擦傷，同車林姓友人心臟功能異常；彭姓白牌計程車司機胸腹部及手腳擦挫傷，連同周、黃2警共5人送醫急救。黃瑋震經急救，仍不治。

新北地院認為黃國維有多次交通違規紀錄，素行不佳，直到法院開庭時才坦認部分犯行，犯後態度可議，他吸毒後駕車，罔顧用路人安全，讓黃瑋震無端死亡、周姓警員與彭姓司機受傷，他犯刑法無駕駛執照駕車以他法致生往來危險致人於死罪、不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，以及無照施用毒品連續闖紅燈併有超速行為駕車過失傷害罪，從較重的無照駕車以他法致生往來危險因而致人於死罪判他18年6月徒刑。

檢方和黃國維皆針對量刑上訴。黃的律師團認為他的行為只構成不能安全駕駛致死，刑法第185條第1項應限於無關交通活動的侵害行為，或駕駛以非常態進行的交通行為，一審以無照駕駛加重刑責，也有雙重評價疑慮。律師表示，黃有留在現場，有助釐清案發原因，節省司法資源，應該減刑，但一審卻未考慮對他有利的量刑因子，也認為轎車不應被沒收。

法官整理爭點，包括是否應依道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款加重其刑、刑法第185條第1、2項與第185條之3第1項第3款罪數關係、累犯加重或自首減輕、量刑是否妥適等。

受傷的彭姓司機今也出庭，他表示今年3月7日黃國維和他簽立和解書，約定要賠償50萬元，期限至9月30日，結果根本沒有人與他聯繫，今天都10月1日了他又來法院，「可能是跟我開玩笑」。

法官詢問黃國維為何未履行和解條件？黃表示，他的家人「全都在服刑」，能聯絡上的只有阿姨，何況他被羈押，處理金錢有壓力，法官秒回「有沒有交保與處理和解沒有關係呀！」，黃才說「我現在沒有辦法」。

告訴代理人質疑，黃國維犯後態度不佳，聲稱有和解意願只是為求減刑的說詞。法官諭知本件候核辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885