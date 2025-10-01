快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

前嘉義縣警員涉毒上訴中 未到案勒戒遭拘提執行

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

42歲劉姓男子任職嘉義警察局警務員期間，因缺錢涉嫌販賣安非他命侵占公款。嘉義地方法院今年一審判刑，他上訴中。因劉男有施用安毒，檢方聲請觀察勒戒未到案，日前遭拘提到案執行。

據檢方起訴書，劉男今年2月間利用交友軟體張貼販毒訊息，先後遭台北市警大安分局與嘉義縣警方喬裝買家鎖定，分別進行面交與超商「店到店」交易，被人贓俱獲。另查出劉男於今年1月間，利用承辦業務之便，侵占中埔等3分局監視器電費補助款共1萬9200元，用以清償個人債務。

嘉義地院一審認為，劉男身為警察卻販毒牟利並貪汙公款，行為嚴重破壞警察形象，應予嚴懲，因此判處侵占罪1年6月徒刑、褫奪公權3年，2起販賣二級毒品未遂罪分別判刑2年及2年2月。案件上訴中。

此外，劉男因施用安非他命，檢方聲請觀察勒戒2個月，但他無故未到案，日前遭嘉縣警方持拘票至水上鄉住家拘提執行。

劉員知法犯法，嚴重損及警譽，嘉義縣警局已依《警察人員人事條例》記2大過免職。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

前嘉縣警員涉販毒上訴中，未到案勒戒遭拘提執行。圖／聯合報系資料照片
前嘉縣警員涉販毒上訴中，未到案勒戒遭拘提執行。圖／聯合報系資料照片

嘉義 警察 販毒 毒品 侵占 安非他命

延伸閱讀

女子公園賣餅乾慘遭性侵 高雄男上訴後「1原因」竟獲從輕改判

前嘉縣員警涉販毒上訴中 染毒遭拘提執行觀察勒戒

嘉義東石長期缺牙醫 衛生所每周開兩診助長者就近看牙

嘉義縣重創受災戶感同身受 物資人力馳援花蓮光復鄉洪災區

相關新聞

台中虎媽虐待致死案…警方公布「次女遭長期囚禁」 初判死因曝光

陳姓女子遭凌虐致死案警方今天公布調查進度，大甲分局表示，陳家次女遭母親詹女不當管教拘禁，經鑑識人員完成現場勘察採證，查扣...

同事指「弄髒物流車」遭猛刺頸胸致死 林口黑貓女司機殺人起訴

服務於新北市林口區黑貓宅急便的宅配女司機徐羽青，僅因與陳姓男同事工作上素有嫌隙，被陳男在工作群組上嫌她造成物流車髒亂，竟...

前嘉義縣警員涉毒上訴中 未到案勒戒遭拘提執行

42歲劉姓男子任職嘉義縣警察局警務員期間，因缺錢涉嫌販賣安非他命及侵占公款。嘉義地方法院今年一審判刑，他上訴中。因劉男有...

檢警全國掃蕩挖掘大麻黑數 查獲栽種吸食及持有共245人

高檢署、警政署為挖掘大麻施用黑數，上月執行「0917查緝施用大麻黑數專案」，查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻245人，扣得大...

台中男買水果糾紛險釀人命 撂人痛毆腦震盪...殺人未遂起訴

台中呂姓、陳姓男子僅因買水果糾紛，就持木棍把王姓男子約出來理論，未料雙方一言不合爆發激烈口角，呂、陳竟持棍朝王頭、臉猛毆...

認罪了！嘉義退警涉土方糾紛槍殺人 他哽咽稱賣房和解求輕判

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典被控因土方利益糾紛，2022年1月間槍殺綽號「包仔」的張姓男子，一審認他犯殺人等罪判無期徒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。