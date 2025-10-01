南投竹山紫南宮停車場搶案 男勒住香客脖子、搶1.2萬遭判刑

快訊

中央社／ 南投縣1日電

廖男在竹山紫南宮停車場見一名香客找不到自己車輛，幫助尋獲後，卻趁對方在車內駕駛座休息時，衝進後座勒住這名香客脖子搶得1萬2000元，落網遭依強盜罪判5年6月。示意圖／Ingimage
廖男在竹山紫南宮停車場見一名香客找不到自己車輛，幫助尋獲後，卻趁對方在車內駕駛座休息時，衝進後座勒住這名香客脖子搶得1萬2000元，落網遭依強盜罪判5年6月。可上訴。

根據南投地方法院刑事判決，廖姓男子今年6月1日在竹山鎮紫南宮見一名香客因身體不適至停車場找自己車輛，廖男協助找車，並讓對方先在自己車內休息，後來找到香客的車，香客回自己車內駕駛座休息，廖男便開車門進入對方車輛後座，從後方勒住香客脖子。

香客被勒到頸部瘀傷、不能抗拒，因此依廖男指示交出新台幣1萬2000元，廖男得手後駕車逃離現場，並花用強盜所得贓款5500元完畢，南投縣警察局竹山分局循線抓到廖男，南投地方檢察署檢察官起訴認為，廖男假意協助被害香客，待香客找到自己車輛後下手強盜。

南投地方法院審酌，廖男有搶奪罪、加重竊盜罪、強制性交、施用毒品等前科，並於民國113年2月出獄，卻未能因前案心生警惕，反而於前案執行完畢不滿1年半，再犯強盜罪，犯罪手段、法益侵害較前案明顯提升，素行不佳，依強盜罪判處有期徒刑5年6月。

南投縣 紫南宮 停車場

