快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

女子公園賣餅乾慘遭性侵 高雄男上訴後「1原因」竟獲從輕改判

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名孫姓男子去年4、5月間在前鎮區的崗山仔公園與在賣餅乾的女子認識，沒想到某天深夜孫男酒後竟按耐不住，上前強行撫摸女子胸部，還把女子內褲脫去以手指性侵得逞，孫男一審遭判刑4年6個月，不過上訴二審高等法院高雄分院後，法官卻考量孫願意坦承犯行，因此從輕量處改判為4年刑期。

一審高雄地院判決書指出，孫男與在公園賣餅乾的女子小芳（化名）認識之後，去年5月8日深夜，孫男在公園涼亭喝酒後，竟對著略有醉意的小芳試圖性侵，不顧小芳抗拒，強制性交得逞，小芳事後跑到警察局報案。

孫男坦承有撫摸小芳胸部及將手指進入小芳私處，但他否認妨害性自主犯行，辯稱他和小芳是曖昧關係，他有經過小芳同意才對小芳撫摸及性交，並沒有強行性交。

不過小芳證稱，孫男對他動手時，她因為右手、右腳無力，而以左手、左腳推開孫男，並且有向孫男說不要，但孫仍將她的褲子脫掉，她被孫男用手指插入後便醉倒，隔天早上才酒醒，但褲子都已被脫掉。

目擊證人稱，有看到女子沒有穿內褲，而孫男正抱著女子邊親邊摸胸部，同時挖其下體，當時女子還在茫，有意識但不清楚，算是半醒，且試圖用力推開孫男，並有說不要，但女子仍在宿醉推不開。

一審法官認為，孫男不顧小芳拒絕，強行性侵得逞，且小芳已有男友，孫男仍為逞一己私慾，對她強暴，致小芳身心受創，因此判刑4年6個月。不過上訴後，二審法官考量孫男坦承犯行，因此從輕改判4年有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市一名男子去年4、5月間，於酒後性騷、性侵一名女子，一審遭判刑4年6個月。示意圖，非新聞當事人。圖／本報系資料照片
高雄市一名男子去年4、5月間，於酒後性騷、性侵一名女子，一審遭判刑4年6個月。示意圖，非新聞當事人。圖／本報系資料照片
高等法院高雄分院。圖／報系資料照
高等法院高雄分院。圖／報系資料照

性侵 高雄市 法官

延伸閱讀

高雄籍漁船碎冰掩蓋密艙 走私2.9萬包私菸2人起訴

中醫診所插旗高雄 捐200萬助學校、慈善機構

性侵同學害懷孕竟怪沒按時吃事後藥 嗆「走法院難看」...和解判3年

影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

相關新聞

板橋SPA養生館成「半套銷魂窟」2次遭逮 新北警展鐵腕強制拆除

新北市板橋區館前西路1間SPA養生館涉嫌暗中經營色情行業，警方今年4月及7月陸續查獲店內越籍及本國女子從事半套性交易，但...

女子公園賣餅乾慘遭性侵 高雄男上訴後「1原因」竟獲從輕改判

高雄市一名孫姓男子去年4、5月間在前鎮區的崗山仔公園與在賣餅乾的女子認識，沒想到某天深夜孫男酒後竟按耐不住，上前強行撫摸...

高雄惡男色性大發企圖強姦 害女子為逃狼爪墜樓重傷

高雄市一名張姓男子去年9月透過通訊軟體與妙齡女子阿玉（化名）約好以1萬2千元約她見面陪喝酒聊天，但不含上床服務，沒想到雙...

性侵同學害懷孕竟怪沒按時吃事後藥 嗆「走法院難看」...和解判3年

鄒姓男子與女同學、其他朋友相約到台中遊玩，行程結束後，鄒開車載女同學回學校，鄒聽聞女同學剛與男友分手而心情不好，請她喝酒...

國小實習師躲性別友善廁所偷拍女童 事後找線上法律諮詢「會如何」

新北市林口區某國小洪姓實習老師趁一名女童上廁所，拿手機從廁所隔間下方縫隙偷拍，女童察覺有異，通報校方並報警。去年9月10...

台中應召女染人夫當小三 傳「下體照」給正宮求成全得賠35萬

台中市一名女子從事醫療器材業務工作，在前年從事應召女子期間，認識已婚人夫，發生性關係，女子為宣示主權，除在訊息中稱人夫為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。