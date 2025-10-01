女子公園賣餅乾慘遭性侵 高雄男上訴後「1原因」竟獲從輕改判

高雄市一名孫姓男子去年4、5月間在前鎮區的崗山仔公園與在賣餅乾的女子認識，沒想到某天深夜孫男酒後竟按耐不住，上前強行撫摸女子胸部，還把女子內褲脫去以手指性侵得逞，孫男一審遭判刑4年6個月，不過上訴二審高等法院高雄分院後，法官卻考量孫願意坦承犯行，因此從輕量處改判為4年刑期。

一審高雄地院判決書指出，孫男與在公園賣餅乾的女子小芳（化名）認識之後，去年5月8日深夜，孫男在公園涼亭喝酒後，竟對著略有醉意的小芳試圖性侵，不顧小芳抗拒，強制性交得逞，小芳事後跑到警察局報案。

孫男坦承有撫摸小芳胸部及將手指進入小芳私處，但他否認妨害性自主犯行，辯稱他和小芳是曖昧關係，他有經過小芳同意才對小芳撫摸及性交，並沒有強行性交。

不過小芳證稱，孫男對他動手時，她因為右手、右腳無力，而以左手、左腳推開孫男，並且有向孫男說不要，但孫仍將她的褲子脫掉，她被孫男用手指插入後便醉倒，隔天早上才酒醒，但褲子都已被脫掉。

目擊證人稱，有看到女子沒有穿內褲，而孫男正抱著女子邊親邊摸胸部，同時挖其下體，當時女子還在茫，有意識但不清楚，算是半醒，且試圖用力推開孫男，並有說不要，但女子仍在宿醉推不開。

一審法官認為，孫男不顧小芳拒絕，強行性侵得逞，且小芳已有男友，孫男仍為逞一己私慾，對她強暴，致小芳身心受創，因此判刑4年6個月。不過上訴後，二審法官考量孫男坦承犯行，因此從輕改判4年有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康