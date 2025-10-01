三餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂不認罪 她聲請澳洲男來台作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出，同居女子楊錦屏為阻止艾返回澳洲對艾下毒，依殺人未遂罪起訴楊女；台北地院今開庭，楊女作無罪答辯，聲請傳喚艾來台作證。

合議庭今傳喚艾力克斯住院時的血液科高姓主治醫師作證，高稱，老鼠藥配方「華法林」中毒有2種毒性作用，誤食後一種會產生嘔吐、噁心、脫水，另一種是影響凝血功能，但不會有急性症狀。

高證稱，艾施打K1後返家休養，卻又再嘔吐，研判他再次服用含「華法林」成分的飲食；高說，經第2次住院治療後，2023年4月他巡房時，艾力克斯說他恢復得非常好，已不再感到病症，不料艾返家後又再次出現同樣的中毒反應。

楊錦屏的律師表示，高的證詞與另一名周姓醫師鑑定意見不一樣，希望法院再次函詢確認症狀與起因，也聲請傳喚艾力克斯來台或遠端視訊作證，檢察官則認為作證效果不理想，法官評議中。

檢方調查，楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的艾力克斯，對艾有好感，讓艾住進租屋處，但2人並未交往；2023年3月，艾決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，艾喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。

艾的父親Stephen有醫師資格，來台照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2 次將老鼠藥摻入艾的飲食中，艾一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月艾力克斯的母親Julie也抵台，打算安排兒子回國，楊女發現艾力克斯與女老闆的合照，第3度下毒陷害艾力克斯，致艾病情再惡化。