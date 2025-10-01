他報名韓國旅遊 行前9天車禍受傷賠錢取消 這時間點求償吞敗

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓男子前年6月網路報名參加旅行社7月韓國首爾團體旅遊並支付1萬元報名費，出發前9天車禍足部受傷，他帶醫院診斷證明書前往公司取消行程且支付取消費用差額1100元，8月間持相關證明辦理退費遭拒，近2年後提告求償，法官表示，訂金返還請求權已逾1年時效期間，判他敗訴。

吳主張，旅遊團原定出發日期為2023年7月6日，他於同年6月26日下午因車禍左足部受傷腫脹，同年月19日檢附醫院診斷書證明前往公司取消行程，承辦人員卻告知若未繳費，後續恐衍生更多金額，他迫於無奈繳款1100元。

未料，他於同年8月10日下午親自持診斷證明書及就醫收據前往營業處辦理退費，對方卻拒絕退費，才提告請求返還訂金1萬1100元及侵權行為損害賠償3000元。

旅行社指出，吳於2023年6月7日報名兩位參加該行程後，同年月27日取消行程。而吳遲至今年6月26日才提起訴訟，損害賠償請求權已明顯逾民法規定1年時效期間而消滅。

旅行社表示，吳透過網路報名兩位參團行程，每人費用1萬8500元，並先繳付每位訂金5000元，兩位共計1萬元。吳稱因車禍造成左足部受傷腫脹，才於出發前9日親自前往公司簽署取消確認書，並支付取消費用差額1100元，吳雖主張受傷並非個人意願，公司不應向他收取消費，惟因雙方無法達成協議。

且依國外團體旅遊定型化契約書相關約定，向吳收取該旅遊費用百分之30，每位計5550元，共計1萬1100元，實有根據，於法並無不合。

台南簡易庭指出，吳既已簽署該契約書確認，應認兩造已就取消行程賠償費用數額達成合意，旅行社辯稱是依契約約定請求吳繳付取消費用每位5500元，兩位共計1萬1100元，應屬有據。

台南簡易庭也表示，經查該行程於2023年7月6日出發，而吳於同年6月27日取消該行程，遲至今年6月26日才提起訴訟，其訂金返還請求權，適用民法第514之12條規定，顯逾1年時效期間而消滅。

然而，吳雖主張本件應適用民法第245條之1規定，但因該條係締約過失責任規定，適用於契約未成立情況，但與本件兩造已成立旅遊契約後解除契約情形並不相同，自無法適用該條2年時效。

台南簡易庭指出，吳男於2023年6月27日取消該行程，遲至今年6月26日才提起訴訟，其訂金返還請求權，適用民法第514之12條規定，顯逾1年時效期間而消滅。圖／本報資料照
台南簡易庭指出，吳男於2023年6月27日取消該行程，遲至今年6月26日才提起訴訟，其訂金返還請求權，適用民法第514之12條規定，顯逾1年時效期間而消滅。圖／本報資料照

