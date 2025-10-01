軍情處上校處長浮報差旅費丟官 法院判決出爐

陸軍司令部軍事情報處前吳姓上校處長，被控任內多次浮報差旅費、詐領餐會款項，桃園地院審理後，依14次公務員利用職務上機會詐取財物、1次行使公務員登載不實文書罪判應執行2年，褫奪公權2年，緩刑5年期間保護管束，支付公庫25萬元，並參加6場法治教育課程。

軍事情報處情研組前張姓上校組長則因不實核章，桃院依共同犯行使公務員登載不實文書罪判1年，緩刑2年期間保護管束，支付公庫5萬元，以及應於緩刑期間內參加6場法治教育課程。均可上訴。

起訴指出，52歲吳姓上校長年駐美擔任國防部聯絡官，6年前返國述職， 2019年8月至國防部陸軍司令部軍事情報處擔任上校處長，就任處長2年10個月期間，為貼補支出交通費，明知並未出差，卻指示不知情下屬，根據不同時間不同案況核銷12次差旅費，詐領1萬9977元。

又遭人檢舉2021年12月13日未與韓國駐台武官等人員外事交流餐敘，命參謀官同年月15日以「本處與韓國駐台武官等人員外事交流餐敘」名義核銷2萬元並詐領；隔年3月3日也未舉辦情報交流暨外事工作餐敘，又命下屬於2022年2月15日以「0303情報交流暨外事工作餐敘」名義詐領核銷8000元款項。

另，2022年3月30日第1季華美情交會工作會議後，晚餐於日式餐廳用餐，為核銷所屬情報官事先自費購買的夏慕尼餐券，翌日改以「在夏慕尼中壢復興店消費鐵板燒20份」為名上簽呈核銷2萬3000元餐券，日式餐廳近2萬元餐費由吳支出。

時任軍事情報處情研組的48歲張姓上校組長，也出席當天會後的餐敘，明知簽呈上所載「夏慕尼鐵板燒20份」為不實，竟仍在情報官的簽呈上核章，同遭檢舉，案經桃園憲兵隊報告偵辦。

法院審理時，吳、張均坦承，並有卷內事證可稽，犯行均堪認定。就吳某12次詐領差旅費的依刑法詐欺取財罪起訴，經充分辯論後，公訴檢察官當庭變更法條，改依貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物罪論處。