假投資詐騙黃金儲值2公斤645萬 假冒警察黑吃黑 4人起訴

假投資詐騙集團以「黃金儲值 」誘騙被害人交付2公斤黃金價值約645萬餘元，男子冷韋澔得知車手面交消息，尋人假扮警察設局「黑吃黑」騙走黃金。台北地檢署今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴等4人。

全案源於，北市警局中正一分局獲報，何姓被害人誤信投資訊息，遭穩賺不賠、「黃金儲值」操作投資獲利等樺樹誆騙，今年5月6日交在住處交付黃金2塊給假扮投資公司理財業務的車手金暐杰，金暐杰犯加重詐欺罪嫌移轉管轄偵辦。

檢方追查，冷韋澔從「倫」得知金暐杰面交拿到2塊黃金，為了黑吃黑獲利，事前安排魏識恩，找尋願意接單賺錢的陳訓穎、高至緯設局假扮警察，向車手金暐杰拿走黃金。

起訴指出，金暐杰拿到被害人黃金轉身下樓，高、陳隨即接獲消息，高假冒警員上前，拿掉金暐杰佩戴的耳機、抽走手機佯稱「因涉刑事法罪，需查扣本案2塊黃金」金暐杰配合偵辦上車，被載往中山南路某處時，高稱要拿走2公斤的黃金均為證物須拿走，金則交付黃金後下車。