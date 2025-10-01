快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

假投資詐騙黃金儲值2公斤645萬 假冒警察黑吃黑 4人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

假投資詐騙集團以「黃金儲值 」誘騙被害人交付2公斤黃金價值約645萬餘元，男子冷韋澔得知車手面交消息，尋人假扮警察設局「黑吃黑」騙走黃金。台北地檢署今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴等4人。

全案源於，北市警局中正一分局獲報，何姓被害人誤信投資訊息，遭穩賺不賠、「黃金儲值」操作投資獲利等樺樹誆騙，今年5月6日交在住處交付黃金2塊給假扮投資公司理財業務的車手金暐杰，金暐杰犯加重詐欺罪嫌移轉管轄偵辦。

檢方追查，冷韋澔從「倫」得知金暐杰面交拿到2塊黃金，為了黑吃黑獲利，事前安排魏識恩，找尋願意接單賺錢的陳訓穎、高至緯設局假扮警察，向車手金暐杰拿走黃金。

起訴指出，金暐杰拿到被害人黃金轉身下樓，高、陳隨即接獲消息，高假冒警員上前，拿掉金暐杰佩戴的耳機、抽走手機佯稱「因涉刑事法罪，需查扣本案2塊黃金」金暐杰配合偵辦上車，被載往中山南路某處時，高稱要拿走2公斤的黃金均為證物須拿走，金則交付黃金後下車。

檢方認定，冷、魏、高、陳等4人涉詐欺犯罪危害條例「三人以上共同冒用公務員犯詐欺取財」及洗錢防制法洗錢罪嫌，依法起訴。

詐團黑吃黑設局假冒警察騙走2公斤黃金。（路透）
詐團黑吃黑設局假冒警察騙走2公斤黃金。（路透）

黃金 詐欺 車手

延伸閱讀

漲勢驚人！台股一度猛衝505點、站回五日線 AI黃金十年才要開場？

台中男路邊停紅燈突心肌梗塞 警看到上前CPR救他一命

金價明年衝4,200美元

瑞士、美國達成外匯協議 擬赴美投資黃金精煉…爭取調降關稅

相關新聞

假投資詐騙黃金儲值2公斤645萬 假冒警察黑吃黑 4人起訴

假投資詐騙集團以「黃金儲值 」誘騙被害人交付2公斤黃金價值約645萬餘元，男子冷韋澔得知車手面交消息，尋人假扮警察設局「...

連騙300次 失智婦3年遭詐1.6億

台北市信義區張姓婦人二○二二年間被詐騙集團盯上，誘騙投資生基、靈骨塔位，三年多來共被騙走現金八千多萬元，另抵押、販售不動...

北市失智症婦人4年被詐團連騙3百次 現金、不動產被騙走1億6千多萬元

台北市罹患失智症的67歲張姓婦人，2022年被騙集團盯上，被以投資生基、靈骨塔位為由，近4年來竟被騙走現金8千多萬元，又...

台南8月攔詐金額逾9873萬元 遭詐案類前3名假網拍、假投資、假交友

台南市8月分詐欺受理案件數1220件，較上月1257件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占21.97%、假投資占11...

中壢阿伯誤信桃色陷阱「3000萬」險飛了 警方表揚行員及時阻詐

中壢分局長林鼎泰表揚行員與警方通力合作，成功攔阻一起高達近3000萬的詐騙案件。圖：警方提供 桃園市中壢警分局今(30)日下午前往國泰世華銀行北中壢分行表揚，由分局長林鼎泰親自前往頒獎，感謝該行人員與

警犬蒟蒻、Coco前進桃園寵物嘉年華 提升民眾防詐意識

桃園市年度盛事「PET你七桃趣」寵物嘉年華活動，於9月27日在機捷A19站後方廣場盛大登場。圖：警方提供 桃園市年度盛事「PET你七桃趣」寵物嘉年華活動，於9月27日在機捷A19站後方廣場盛大登場，吸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。