假投資詐騙黃金儲值2公斤645萬 假冒警察黑吃黑 4人起訴
假投資詐騙集團以「黃金儲值 」誘騙被害人交付2公斤黃金價值約645萬餘元，男子冷韋澔得知車手面交消息，尋人假扮警察設局「黑吃黑」騙走黃金。台北地檢署今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴等4人。
全案源於，北市警局中正一分局獲報，何姓被害人誤信投資訊息，遭穩賺不賠、「黃金儲值」操作投資獲利等樺樹誆騙，今年5月6日交在住處交付黃金2塊給假扮投資公司理財業務的車手金暐杰，金暐杰犯加重詐欺罪嫌移轉管轄偵辦。
檢方追查，冷韋澔從「倫」得知金暐杰面交拿到2塊黃金，為了黑吃黑獲利，事前安排魏識恩，找尋願意接單賺錢的陳訓穎、高至緯設局假扮警察，向車手金暐杰拿走黃金。
起訴指出，金暐杰拿到被害人黃金轉身下樓，高、陳隨即接獲消息，高假冒警員上前，拿掉金暐杰佩戴的耳機、抽走手機佯稱「因涉刑事法罪，需查扣本案2塊黃金」金暐杰配合偵辦上車，被載往中山南路某處時，高稱要拿走2公斤的黃金均為證物須拿走，金則交付黃金後下車。
檢方認定，冷、魏、高、陳等4人涉詐欺犯罪危害條例「三人以上共同冒用公務員犯詐欺取財」及洗錢防制法洗錢罪嫌，依法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言