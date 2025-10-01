桃園車禍死傷較去年減少14% 10月再啟動酒駕大執法

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

響應交通部推動9月交通安全月，桃園市警察局強化交安宣導，落實「分眾及分齡」宣導，經統計9月交通死傷人數3987人，較去年同期降幅高達14%，成效顯著。桃警表示，自10月1日起將接著執行為期1個月的「取締酒駕大執法」勤務，酒駕零容忍。

桃園市交通警察大隊9月1日至30日協同各分局辦理系列交通安全宣導活動，針對機車族、高齡者及學生等不同族群，推廣「車輛慢看停、行人安全行」的防禦觀念，並透過專題演講、社區活動結合、案例影片及互動問答等方式，加深市民對交通安全的認知與重視。

警方統計，今年截至9月底，桃園市交通事故死傷件數較去年同期減少3270人，降幅達7.5%。單就9月而言，死傷人數3987人，較去年同期的4635人減少648人，降幅高達14%。

其中，以行人交通事故改善最為明顯，今年9月行人死傷人數為104人，較去年同期的144人減少40人，降幅28%接近三成，專題演講與事故案例影片分析確實強化市民對行人安全的重視。

交通警察大隊大隊長李維振表示，10月將緊接著執行「酒駕大執法專案」，針對深夜、易聚集飲酒的場所加強巡查，透過高強度執法行動展現「零容忍酒駕」的決心，持續守護市民生命財產安全。

桃園市交通警察大隊協同各分局，在今年9月的交通安全月強化交安宣導，全力防制交通事故。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方於10月1日起，將執行為期一個月的「取締酒駕大執法」勤務。記者周嘉茹／翻攝
桃園市交通警察大隊協同各分局，在今年9月的交通安全月強化交安宣導，全力防制交通事故。記者周嘉茹／翻攝
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通事故 酒駕 行人

