看中醫針灸遭刺破血管釀氣血胸 台中女緊急引流1000CC血水保命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓女中醫師替蔡姓病患治療腰痠背痛，使用針灸卻失誤刺傷她肋膜血管引發氣血胸，蔡回家一度呼吸困難，半夜送急診引流1000毫升血水、開刀切除肺塌陷；法院刑事認定吳女下針有疏失，依過失傷害罪判她4月確定；民事另判吳及中醫診所應給付蔡女55萬多元，可上訴。

檢方起訴指出，吳姓醫師2021年12月13日替蔡女觸診後決定替她針灸，卻疏於未注意，將針刺傷蔡的肋膜血管引發氣血胸，蔡當下感到不適，回家呼吸疼痛，隔天凌晨送急診時因病況急劇惡化一度呼吸困難。

醫院檢查X光檢查發現，蔡女右肺氣胸，緊急插管引流1000毫升血水、輸血，其右肋膜腔有大量積液、右下肺葉塌陷，經全身麻醉手術切除部分右肺及沾黏，直至同月21日蔡女才出院。

法院刑事一審時，吳女否認過失傷害，辯稱她只有下針在腰臀區的大腸俞、關元俞、氣海俞、秩邊、環跳、華陀夾脊穴位，頸部的風池、華陀夾脊穴C4，即頸椎第4節穴位與肩夾骨之曲垣、天宗穴位，並未在胸腔或膏肓穴下針。

替蔡女開刀的醫院則證稱，蔡女針灸後氣促不斷、呼吸困難，符合文獻記載針刺後導致氣胸症狀，且蔡無吸菸、肺部病史，緊急氣胸是在針灸後30分鐘內出現，到急診室確認病症也是4小時內，可證明吳醫師針灸和蔡女氣血胸有因果關係。

刑事一審認為，吳為中醫師卻未注意針刺深度、下針手法，其下針失誤刺傷蔡女胸腔肋膜血管釀氣血胸，依過失傷害罪判她4月，得易科罰金，經上訴二審駁回確定。

蔡女再提民事求償，依醫療、交通、看護、不能工作損失，及精神撫慰金100萬元，一共對吳醫師、中醫診所求償145萬9976元；吳醫師、中醫診所抗辯稱，當時下針和蔡女傷勢相隔4小時，無因果關係，並爭執相關求償金額。

民事庭調查相關證據，維持刑事庭見解認為吳有疏失，審酌一切情狀後認為蔡女精神撫慰金以30萬元適當，加上其餘費用，一共判吳、中醫診所應給付蔡55萬609元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
醫師 中醫 針灸

