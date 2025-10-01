男高職生騎車撞死未禮讓直行車的迴轉機車騎士 法官認有過失判刑

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

王姓高職學生騎機車，撞上前方在路口迴轉的機車，造成對方周男騎士傷重不治。法院審理後，認定王姓學生犯過失致死罪，審酌雙方過失情節，及王姓學生表明在民事判決確定後，出險賠償被害人家屬，判刑6月。緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，王男去年11月12日下午騎機車搭載張男，沿基隆市南榮路外車道八堵往基隆市區方向行駛，行經南榮路501號前路口時，疏 注意車前狀況，與未讓直行車先行並在路口迴轉，由周男所騎的機車發生碰撞。

周男隨機車倒地，消防局送基隆長庚醫院檢查發現，受顱內出血、顱骨骨折、肋骨骨折等傷害，急救無效，醫師在隔天晚間7時許宣告不治。周男的妹妹提起告訴，基隆地檢署檢察官偵查後，起訴王男涉犯過失致死罪。

基隆地方法院法官審理後指出，王男在警詢、檢方偵查及法院審理都坦承犯行，因與告訴人證述內容大致相符，並有道路交通事故現場圖、事故調查報告、現場及車損照片、醫院診斷證明書等佐證，認定為事實。

法官說，汽機車駕駛人應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，事故發生時無不能注意情事，王男騎車經過案發現場前，未注意車前狀況，導致追撞並碾壓前方由周男所騎機車，王男確有過失，並與周男死亡結果具相當因果關係，應負過失致死罪責。

法官指出，王男主動向到場員警表示為肇事人並靜候裁判，符合自首減刑要件。王男騎車未注意車前狀況而發生車禍，致使被害人死亡及家屬承受難以撫平的遺憾傷痛，所生損害實屬重大。

法官念及王男犯後態度良好，且除投保強制險尚有投保第3人責任險理賠，表明願在附帶民事部分判決確定後，出險償還被害人家屬所受損害，被害人遺族也已領取強制汽車責任保險金額200萬元，兼衡王男是高職學生，家境貧寒，無前科及事故雙方過失情節，判刑6月，可易科罰金。緩刑2年，並應提供40小時義務勞務，接受法治教育課程2場次。

王姓高職學生騎機車，撞上前方在路口迴轉的機車，造成對方騎士傷重不治。基隆地院審理後，認定王犯過失致死罪，審酌雙方過失情節及王表明出險賠償被害人家屬，判刑6月。緩刑2年。圖／翻攝自GoogleMap
